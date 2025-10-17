Ξέσπασμα του Φλικ για Γιαμάλ: «Καμία ειδική μεταχείριση, όποιος το είπε λέει ψέματα!»

Ο Χάνσι Φλικ απάντησε στα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για παρέμβαση της διοίκησης της Μπαρτσελόνα υπέρ του Γιαμάλ, τονίζοντας πως κανείς δεν του υπαγορεύει πώς και με ποιους θα παίξει.

Ο Χάνσι Φλικ δεν μάσησε τα λόγια του στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν το Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα (18/10), απαντώντας στις φήμες περί «ειδικής μεταχείρισης» προς τον Λαμίν Γιαμάλ.

Ο 18χρονος άσος των επικείμενων αντιπάλων του Ολυμπιακού έχει αγωνιστεί ελάχιστα το τελευταίο διάστημα, καθώς ταλαιπωρείται από τραυματισμό στη βουβωνική χώρα, που επιδεινώθηκε όσο βρισκόταν με την εθνική Ισπανίας.Σύμφωνα με δημοσίευμα του Cadena SER, ο Γιαμάλ υποτίθεται πως θα έμενε εκτός αποστολής στον αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

🚨🎙️| Hansi Flick: “The rumor circulating about Lamine Yamal arriving late to PSG game is not true, it’s total BULLSH*T. Whoever invented that, he is lying pic.twitter.com/UkYd1q6kH4 October 17, 2025

Είχε κυκλοφορήσει συγκεκριμένα ότι καθυστέρησε σε ομαδική συνάντηση όμως ο αθλητικός διευθυντής Ντέκο και η διοίκηση φέρονται να πίεσαν τον Φλικ να αλλάξει γνώμη και να μην τον τιμωρήσει. Ο Γερμανός τεχνικός, ωστόσο, ήρθε να διαψεύσει κατηγορηματικά τα παραπάνω δημοσιεύματα, και απάντησε στο αν ο νεαρός Ισπανός λαμβάνει ειδική μεταχείρηση.

«Θα ήθελα να ξέρω από πού τα βγάζετε αυτά. Είναι ανοησίες», τόνισε μεταξύ άλλων. «Ούτε ο Ντέκο ούτε κανείς από το κλαμπ δεν μου είπε ποτέ κάτι τέτοιο. Έχουν εμπιστοσύνη στη δουλειά μου και δε παρεμβαίνουν σε αυτήν. Όποιος το είπε, λέει ψέματα».

Ο Φλικ ρωτήθηκε επιπλέον και για τη συμπεριφορά του Γιαμάλ εκτός γηπέδων, αλλά φρόντισε να κλείσει το θέμα και να μην τού δώσει συνέχεια. «Με νοιάζει μόνο η προσπάθεια και η στάση του στις προπονήσεις και αυτά είναι εξαιρετικά. Δουλεύει σκληρά και έχει καλή νοοτροπία. Η προσωπική του ζωή είναι δική του υπόθεση», κατέληξε ο Γερμανός κόουτς.

