Ο σπουδαίος αγώνας των Πειραιωτών στη Βαρκελώνη πλησιάζει (21/10, 19:45) και ο Χάνσι Φλικ συνεχίζει να έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές στο απουσιολόγιο, ενόψει της αναμέτρησης.

Το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» ολοένα και πλησιάζει, καθώς την ερχόμενη Τρίτη, 21 Οκτωβρίου στις 19:45, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φιλοξενείται από εκείνη του Χάνσι Φλικ, για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Βέβαια, στο ενδιάμεσο, αμφότερες οι ομάδες έχουν εγχώριες υποχρεώσεις, με τους πρωταθλητές Ελλάδος να φιλοξενούνται το Σάββατο (18/10, 17:00) στη Λάρισα από την ΑΕΛ Novibet, και εκείνους της Ισπανίας να παίζουν 15 λεπτά μετά (17:15) εντός έδρας με την Τζιρόνα. Ένας αγώνας που ίσως αλλάξει τα δεδομένα, όσον αφορά τις απουσίες που έχει ο Φλικ ενόψει Ολυμπιακού.

Ο Γερμανός τεχνικός γνωρίζει με βεβαιότητα πως δεν θα έχει στη διάθεσή του τους δυο γκολκίπερς, Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν και Τζοάν Γκαρσία, με τον πρώτο να επιστρέφει τον Δεκέμβριο και τον δεύτερο ίσως στις αρχές Νοέμβρη. Εκτός μάχης με τους «ερυθρόλευκους» είναι σίγουρα και ο Γκάβι, η επιστροφή του οποίου τοποθετείται με το νέο έτος.

Πλέον, και με βάση τα πιο... φρέσκα ρεπορτάζ, ούτε ο Ραφίνια θα μπορέσει να αγωνιστεί στο παιχνίδι, καθώς στόχος του προπονητικού τιμ των Καταλανών είναι να προλάβει το Clasico της 26ης Οκτωβρίου, χωρίς ρίσκα προηγουμένως. Επίσης, ακόμη δυο «βαριά χαρτιά», ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και ο Ντάνι Όλμο θα παρακολουθήσουν το ματς από τις εξέδρες του «Μονζούικ», με τον Πολωνό εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες και τον Ισπανό μεσοεπιθετικό για τις επόμενες δυο.

🚨 BREAKING: Hansi Flick: "Lamine Yamal and Fermín López will be returning tomorrow, but they can't play 90 minutes." pic.twitter.com/TL7C4mc4uJ October 17, 2025

Τα τρία ερωτηματικά

Ουσιαστικά, τρία είναι τα ερωτηματικά αναφορικά με την αναμέτρηση της Τρίτης. Αυτά ακούν στα ονόματα Λαμίν Γιαμάλ, Φερμίν Λόπες και Φεράν Τόρες. Οι δυο πρώτοι, προπονήθηκαν κανονικά την Παρασκευή (17/10) και πρόκειται να τεθούν στη διάθεση του Φλικ για το παιχνίδι της La Liga με την Τζιρόνα, άρα και για το ματς με τον Ολυμπιακό.

Για τον Φεράν οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν θα αγωνιστεί το Σάββατο (17/10), ενώ είναι εξαιρετικά αμφίβολος και για τη «μάχη» του Champions League.