Χωρίς τον Ντιν Χάουσεν ενδέχεται να παραταχθεί η Ρεάλ Μαδρίτης στο Clasico απέναντι στη Μπαρτσελόνα, με τον Ισπανό στόπερ να ταλαιπωρείται από πρόβλημα στη γάμπα.

Μάχη με τον χρόνο δίνει ο Ντιν Χάουσεν προκειμένου να προλάβει να είναι έτοιμος για το πρώτο Clasico της σεζόν στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», όπου η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχτεί τη Μπαρτσελόνα στις 26 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με «Marca» και «AS», ο Ισπανός στόπερ με ρίζες από την Ολλανδία ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα που καθιστούν αμφίβολη τη συμμετοχή του στο μεγάλο ντέρμπι.

Δεδομένα ο 20χρονος θα απουσιάσει από τον αγώνα της επόμενης αγωνιστικής της La Liga απέναντι στη Χετάφε, ενώ στόχος της Ρεάλ είναι να πάρει μερικά λεπτά συμμετοχής στον μεσοβδόμαδο αγώνα κόντρα στη Γιουβέντους για το Champions League, ώστε να είναι έτοιμος για το σπουδαίο ντέρμπι.

Παρόλα αυτά η φύση του τραυματισμού ενέχει σοβαρούς κινδύνους για υποτροπή σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν έχει υποχωρήσει πλήρως και στη Μαδρίτη ακόμα δεν είναι βέβαιοι για το αν ο Χάουσεν θα προλάβει να είναι 100% έτοιμος για το Clasico.

Θυμίζουμε ότι παρά το νεαρό της ηλικίας του και το γεγονός πως έχει περάσει μόλις μερικούς μήνες στη Μαδρίτη, ο Χάουσεν έχει καταφέρει να εδραιωθεί στο αρχικό σχήμα της Βασίλισσας και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στο build up από την άμυνα για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο.