Μπαρτσελόνα: Επίσημη η ανανέωση Ντε Γιόνγκ έως το 2029
Εν μέσω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει με τους -πολλούς- τραυματισμούς το τελευταίο διάστημα, η Μπαρτσελόνα είχε και μια ευχάριστη είδηση. Οι πρωταθλητές Ισπανίας επισημοποίησαν τη συμφωνία τους με τον Φρένκι Ντε Γιόνγκ, για νέο συμβόλαιο συνεργασίας.
Ο Ολλανδός χαφ βρέθηκε στα γραφεία της ομάδας και υπέγραψε deal ανανέωσης μέχρι το 2029, κάτι που σημαίνει πως αν το εξαντλήσει, θα φτάσει τα 10 χρόνια παρουσίας στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, αφού αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2019 από τον Άγιαξ, έναντι 75 εκατ. ευρώ.
Παρουσία του προέδρου, Τζοάν Λαπόρτα, αλλά και των στενών συνεργατών του, ο Ντε Γιόνγκ επισημοποίησε τη συμφωνία, με το νέο συμβόλαιο να προβλέπει ρήτρα αποδέσμευσης της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ! Στα 28 του χρόνια ο Ολλανδός έχει ήδη δύο πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα Ισπανίας και δύο Σούπερ Καπ στο ενεργητικό του ως παίκτης της Μπάρτσα. Επιπλέον, είναι δεύτερος στη λίστα με τις περισσότερες εμφανίσεις Ολλανδών παικτών του συλλόγου (267 συμμετοχές, 19 γκολ, 24 ασίστ), πλησιάζοντας τον πρωτοπόρο Φίλιπ Κόκου, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.
Frenkie. Here to stay. 💙❤ pic.twitter.com/KRKiXOBtli— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 15, 2025
