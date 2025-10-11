Ρεάλ Μαδρίτης: Καλά τα νέα για Μπαπέ και Μασταντουόνο, απέφυγαν σοβαρό τραυματισμό
Τέλος καλά, όλα καλά για τον Κιλιάν Μπαπέ! Ο «αστέρας» της Ρεάλ Μαδρίτης αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Αζερμπαϊτζάν για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 στο 83ο λεπτό εξαιτίας προβλήματος στον δεξιό του αστράγαλο, σημαίνοντας έτσι... συναγερμό στις τάξεις της Βασίλισσας.
Η ανησυχία μάλιστα έγινε έντονη, καθώς επρόκειτο για ένα σημείο στο οποίο ταλαιπωρούνταν το τελευταίο διάστημα. Παρ' όλα αυτά, όπως μετέδωσε η «Marca», ο τραυματισμός του Μπαπέ δεν είναι τόσο σοβαρός, κάτι που συνακόλουθα έφερε ανακούφιση στους φιλάθλους της Ρεάλ και στον Τσάμπι Αλόνσο.
Κι όλα αυτά, με το πρόγραμμα τις Βασίλισσας να περιλαμβάνει κρίσιμα παιχνίδι απέναντι σε Γιουβέντους για το Champions League (22/10) και Μπαρτσελόνα για τη La Liga (26/10). Ο Μπαπέ πάντως αποσύρθηκε από το ματς της Γαλλίας με την Ισλανδία (13/10), ενώ αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις της Ρεάλ την ερχόμενη εβδομάδα.
Τα καλά νέα αφορούν και την περίπτωση του Φράνκο Μασταντουόνο που είχε αποκομίσει πρόβλημα τραυματισμού στην προπόνηση της Αργεντινής, λίγες ημέρες μετά τον τραυματισμό του στο ματς με την Βιγιαρεάλ (4/10). Ωστόσο, ούτε αυτός αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό και θα γυρίσει στις προπονήσεις της ομάδας του.
