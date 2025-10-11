Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Κιλιάν Μπαπέ στη νίκη της Γαλλίας επί του Αζερμπαϊτζάν, σπέρνοντας έντονη ανησυχία στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ήταν γλυκόπικρο το βράδυ για τον Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος σταρ βρήκε δίχτυα στη νίκη της Γαλλίας επί του Αζερμπαϊτζάν, σκόραρε για δέκατο σερί ματς για πρώτη φορά στην καριέρα του, όμως δεν μπόρεσε να το χαρεί όπως θα ήθελε, αφού έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Στο 80ο λεπτό του ματς, εμφανώς δυσαρεστημένος ζήτησε να αποχωρήσει δείχνοντας στους γιατρούς πως πονάει στον δεξί αστράγαλο. Αξίζει να σημειωθεί, πως ο 26χρονος ταλαιπωρούταν τον τελευταίο καιρό από ενοχλήσεις στο ίδιο σημείο και η συμμετοχή του ήταν αμφίβολη. Και, όπως αποδεικνύεται, ίσως και κοστοβόρα.

Φυσικά, μένει να φανεί ποιο είναι το μέγεθος της ζημιάς, ωστόσο αυτή η εξέλιξη έχει σημάνει συναγερμό στη Ρεάλ Μαδρίτης, που κινδυνεύει να χάσει τον πρωταγωνιστή της σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο της σεζόν. Υπενθυμίζουμε πως οι Μερένγκες αντιμετωπίζουν την Μπαρτσελόνα στις 26 Οκτωβρίου αλλά και τον Ολυμπιακό στις 23 Νοεμβρίου.