Μπαρτσελόνα, Λαπόρτα: «Θέλουμε να επιστρέψουμε στην UEFA»!
Στο «στρατόπεδο» της UEFA σχεδιάζει να επιστρέψει η Μπαρτσελόνα μιας και αυτή είναι η επιθυμία του συλλόγου, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος των Μπλαουγκράνα, Τζοάν Λαπόρτα.
«Εργαζόμαστε για να καταλήξουμε σε συμφωνία για να επιστρέψουμε στην UEFA», τόνισε ο Λαπόρτα αφήνοντας να φανεί ξεκάθαρα ότι οι σχέσεις της Μπαρτσελόνα με την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία τείνουν να γεφυρωθούν, παρότι ο σύλλογος είχε... ξεστρατίσει εντασσόμενος υπέρ του πρότζεκτ της European Super League.
«Τόσο ο Αλεξάντερ Τσεφέριν όσο και ο Νασέρ Αλ-Κελαϊφί είναι σε θέση να προωθήσουν την συμφωνία αυτή και να μας καλωσορίσουν πίσω στην UEFA και στην EFC (σ.σ. έτσι μετονομάστηκε η ECA). Αυτό θα ωφελήσει και τους ποδοσφαιριστές. Νιώθουμε άνετα στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της επιστροφής στην UEFA», συμπλήρωσε ο ισχυρός άντρας των Μπλαουγκράνα.
#Barca, il presidente Joan #Laporta: «Vicini a un accordo per poter rientrare nella #UEFA. La nostra linea è quella di costruire ponti con la #Superlega per la pace del calcio europeo»https://t.co/g5VCVVNAVb— Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) October 9, 2025
Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται σαφές ότι η Μπαρτσελόνα θα αφήσει πίσω της οριστικά το εγχείρημα της ESL σχετικά με στη σύσταση μίας νέας διοργάνωσης.
