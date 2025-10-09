Για βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της UEFA έκανε λόγο ο πρόεδρος των Μπλαουγκράνα, Τζοάν Λαπόρτα, καθώς ο σύλλογος απομακρύνεται από το εγχείρημα της European Super League.

Στο «στρατόπεδο» της UEFA σχεδιάζει να επιστρέψει η Μπαρτσελόνα μιας και αυτή είναι η επιθυμία του συλλόγου, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος των Μπλαουγκράνα, Τζοάν Λαπόρτα.

«Εργαζόμαστε για να καταλήξουμε σε συμφωνία για να επιστρέψουμε στην UEFA», τόνισε ο Λαπόρτα αφήνοντας να φανεί ξεκάθαρα ότι οι σχέσεις της Μπαρτσελόνα με την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία τείνουν να γεφυρωθούν, παρότι ο σύλλογος είχε... ξεστρατίσει εντασσόμενος υπέρ του πρότζεκτ της European Super League.

«Τόσο ο Αλεξάντερ Τσεφέριν όσο και ο Νασέρ Αλ-Κελαϊφί είναι σε θέση να προωθήσουν την συμφωνία αυτή και να μας καλωσορίσουν πίσω στην UEFA και στην EFC (σ.σ. έτσι μετονομάστηκε η ECA). Αυτό θα ωφελήσει και τους ποδοσφαιριστές. Νιώθουμε άνετα στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της επιστροφής στην UEFA», συμπλήρωσε ο ισχυρός άντρας των Μπλαουγκράνα.

Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται σαφές ότι η Μπαρτσελόνα θα αφήσει πίσω της οριστικά το εγχείρημα της ESL σχετικά με στη σύσταση μίας νέας διοργάνωσης.