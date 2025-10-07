Ο Κιλιάν Μπαπέ έφτασε με ενοχλήσεις στο camp της εθνικής Γαλλίας, όμως ο Ντιντιέ Ντεσάν επιμένει πως είναι καλά και η Ρεάλ Μαδρίτης αισθάνεται τον... κρύο ιδρώτα στο μέτωπό της.

Ο Κιλιάν Μπαπέ... πετάει, έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν και η Ρεάλ Μαδρίτης τρίβει τα χέρια της, βλέποντάς τον να κάνει τη διαφορά. Για να συνεχίσει έτσι βέβαια, θα πρέπει να μείνει υγιής και οι Μερένγκες έχουν τους φόβους τους ως προς αυτό.

Ο Γάλλος σταρ κληρονόμησε ένα πρόβλημα στον αστράγαλο στο τελευταίο παιχνίδι της Βιγιαρεάλ και, σύμφωνα με την AS, εντάχθηκε στην εθνική του με ενοχλήσεις. Στο τραπέζι έπεσε μέχρι και το να αποσυρθεί από αυτό το παράθυρο των εθνικών ομάδων και τα παιχνίδια απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν και την Ισλανδία, όμως ο Ντιντιέ Ντεσάν... δεν ακούει τίποτα.

Με βάση το ίδιο δημοσίευμα, ο Γάλλος ομοσπονδιακός τεχνικός επιμένει να τονίζει πως ο Μπαπέ είναι καλά και μπορεί να αγωνιστεί, όμως στη Μαδρίτη δεν είναι καθόλου χαρούμενοι με το ενδεχόμενο συμμετοχής του σε αυτά - όχι και ζόρικα - παιχνίδια με την εθνική, αφού σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να ρισκάρουν με την επιδείνωση του προβλήματός του.

Άλλωστε, η Βασίλισσα έχει μπροστά της κρίσιμα παιχνίδια σε Ισπανία και Ευρώπη, μεταξύ αυτών και το Clasico απέναντι στην Μπαρτσελόνα αλλά και το ματς απέναντι στον Ολυμπιακό για το Champions League.