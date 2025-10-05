Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Που θα δείτε τα ντέρμπι Γιουβέντους - Μίλαν, Πόρτο - Μπενφίκα και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις των κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης
Σήμερα Κυριακή (05/10) η ποδοσφαιρική δράση στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης είναι έντονη με το ντέρμπι μεταξύ Γιουβέντους - Μίλαν και της Πόρτο με τη Μπενφίκα να είναι αυτά που ξεχωρίζουν.
Πιο αναλυτικά, στη Premier League σήμερα απομένουν πέντε παιχνίδια για να ολοκληρωθεί η 7η αγωνιστική με την αναμέτρηση της Νιούκαστλ απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00 Nova Sports Premier League) και της Μπρέντφορντ ενάντιον της Μάντσεστερ Σίτι (18:30, Nova Sports Premier League) να είναι εκείνες που «τραβάνε» τα βλέματα.
Στην Ισπανία και τη La Liga στις 17:15 η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί ζωντάνα από το Nova Sports Prime, ενώ λίγο αργότερα στις 22:00 (Nova Sports 1) η Θέλτα που πλήγωσε τον ΠΑΟΚ τη Πέμπτη (02/10) φιλοξενεί τη «φορμαρισμένη» Ατλέτικο Μαδρίτης.
Στην Ιταλία πέρα από το ντέρμπι κορυφής μεταξύ Γιουβέντους - Μίλαν (21:45 Cosmote Sport 2) υπάρχει και εκείνο της Φιορεντίνα εναντία στη Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα (16:00, Cosmote Sport 2), ενώ στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής η πρωταθλήτρια Νάπολι υποδέχεται στις 19:00 (Cosmote Sport 2) στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» τη Τζένοα του Πάτρικ Βιεϊρά.
Στη Πορτογαλία η Ρίο Άβε του Έλληνα τεχνικού Σωτήρη Συλαϊδόπουλου φιλοξενεί στις 19:30 τη Τοντέλα σε έναν αγώνα με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 3 και στις 23:15 (Cosmote Sport 3) η Μπενφίκα του Ζοζέ Μουρίνιο θα ταξιδέψει στο «Ντραγκάο» οπού θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη πρωτοπόρο Πόρτο του Φαριόλι.
Αναλυτικά οι σημερινές αθλητικές μεταδόσεις:
- Φιορεντίνα - Ρόμα (16:00, Cosmote Sport 2)
- Νιουκαστλ - Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00, Nova Sports Premier League)
- Σεβίλλη - Μπαρτσελόνα (17:15, Nova Sports Prime)
- Μπρέντφορντ - Μάντσεστερ Σίτι (18:30, Nova Sports Premier League)
- Νάπολι - Τζένοα (19:00, Cosmote Sport 2)
- Ρίο Άβε - Τοντέλα (19:30, Cosmote Sport 3)
- Γιουβέντους - Μίλαν (21:45, Cosmote Sport 2)
- Θέλτα - Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, Nova Sports 1)
- Πόρτο - Μπενφίκα (23:15 Cosmote Sport 3)
