Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Που θα δείτε τα ντέρμπι Γιουβέντους - Μίλαν, Πόρτο - Μπενφίκα και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις των κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης

Δείτε το κανάλι μετάδοσης για τα μεγάλα ντέρμπι Γιουβέντους - Μίλαν, Πόρτο - Μπενφίκα και τα υπόλοιπα παιχνίδια των κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης

Σήμερα Κυριακή (05/10) η ποδοσφαιρική δράση στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης είναι έντονη με το ντέρμπι μεταξύ Γιουβέντους - Μίλαν και της Πόρτο με τη Μπενφίκα να είναι αυτά που ξεχωρίζουν.

Πιο αναλυτικά, στη Premier League σήμερα απομένουν πέντε παιχνίδια για να ολοκληρωθεί η 7η αγωνιστική με την αναμέτρηση της Νιούκαστλ απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00 Nova Sports Premier League) και της Μπρέντφορντ ενάντιον της Μάντσεστερ Σίτι (18:30, Nova Sports Premier League) να είναι εκείνες που «τραβάνε» τα βλέματα.

Στην Ισπανία και τη La Liga στις 17:15 η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί ζωντάνα από το Nova Sports Prime, ενώ λίγο αργότερα στις 22:00 (Nova Sports 1) η Θέλτα που πλήγωσε τον ΠΑΟΚ τη Πέμπτη (02/10) φιλοξενεί τη «φορμαρισμένη» Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στην Ιταλία πέρα από το ντέρμπι κορυφής μεταξύ Γιουβέντους - Μίλαν (21:45 Cosmote Sport 2) υπάρχει και εκείνο της Φιορεντίνα εναντία στη Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα (16:00, Cosmote Sport 2), ενώ στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής η πρωταθλήτρια Νάπολι υποδέχεται στις 19:00 (Cosmote Sport 2) στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» τη Τζένοα του Πάτρικ Βιεϊρά.

Στη Πορτογαλία η Ρίο Άβε του Έλληνα τεχνικού Σωτήρη Συλαϊδόπουλου φιλοξενεί στις 19:30 τη Τοντέλα σε έναν αγώνα με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 3 και στις 23:15 (Cosmote Sport 3) η Μπενφίκα του Ζοζέ Μουρίνιο θα ταξιδέψει στο «Ντραγκάο» οπού θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη πρωτοπόρο Πόρτο του Φαριόλι.

Αναλυτικά οι σημερινές αθλητικές μεταδόσεις: