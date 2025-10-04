Μια σύγκριση των αριθμών του Νεϊμάρ το 2015 σε σχέση με εκείνους του Ντεμπελέ τη σεζόν που μας πέρασε, αναδεικνύει την «ατυχία» όσων έπεσαν πάνω σε Μέσι και Κριστιάνο.

Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν δυο εβδομάδες από την βραδιά της τελετής για την Χρυσή Μπάλα, εκεί όπου ο Ουσμάν Ντεμπελέ αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη για το 2025, αφήνοντας δεύτερο τον κατά 10 χρόνια νεότερό του, Λαμίν Γιαμάλ.

Ωστόσο, οι συζητήσεις γύρω από το θέμα ποτέ δεν παύουν, ειδικά όταν μιλάμε για ένα βραβείο όπου εμπλέκονται υποκειμενικές γνώμες. Πάντως, πέραν αυτών, υπάρχουν και κάποια αντικειμενικά κριτήρια, που δε γίνεται να παραληφθούν, όπως οι τίτλοι και τα ατομικά στατιστικά.

Σε αυτά, ο Γάλλος winger ήταν πιο... πάνω από το wonderkid της Μπαρτσελόνα. Τι συμβαίνει όμως αν γυρίσουμε 10 χρόνια πίσω; Τη σεζόν 2014-2015 συγκεκριμένα, όταν οι Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν στο prime τους.

Εκείνη την περίοδο, η Μπάρτσα του... φετινού πρωταθλητή Ευρώπης, Λουίς Ενρίκε, πανηγύρισε το τρεμπλ, έχοντας στη σύνθεσή της τη «φονική» τριάδα MSN. Ο τρίτος (ονομαστικά) της παρέας, Νεϊμάρ, πραγματοποίησε μια ονειρική σεζόν.

Πέτυχε 46 γκολ και μοίρασε 19 ασίστ σε σύνολο 63 αγώνων (τερμάτισε και πρώτος σκόρερ στο Champions League παρέα με τον Μέσι), όμως είδε την... πλάτη του Αργεντίνου συμπαίκτη του και του Πορτογάλου σταρ, καταλήγοντας στην 3η θέση της Χρυσής Μπάλας εκείνης της σεζόν.

🇧🇷 Neymar in 2014/15:

▪️ Games: 63

▪️ Goals: 46

▪️ Assists: 19

▪️ Ballon d'Or ranking: 3rd 🥉

🏆 Champions League title



🇫🇷 Dembélé in 2014/15:

▪️ Games: 60

▪️ Goals: 37

▪️ Assists: 14

▪️ Ballon d'Or ranking: 1st 🥇

🏆 Champions League title



Τα νούμερα του «Νέι» είναι σαφώς καλύτερα σε σχέση με αυτά του Ντεμπελέ φέτος, ενώ αμφότεροι κατέκτησαν ίδιους τίτλους. Τι μας λέει αυτό; Πόσο άτυχοι -κυριολεκτικά- είναι όσοι «έπεσαν» στην εποχή των δυο GOAT. Ή πόσο τυχεροί είναι οι σημερινοί παίκτες, αν προτιμάτε..