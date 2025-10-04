Οσασούνα - Χετάφε 2-1: Τρίποντο ανατροπής με buzzer-beater στο 90΄
Με δραματικό τρόπο πήρε τη νίκη η Οσασούνα, η οποία με buzzer-beater στο 90΄κατάφερε να κάνει την ανατροπή απέναντι στη Χετάφε και να τη λυγίσει με το τελικό 2-1.
Αφού ο αγώνας διακόπηκε για λίγα λεπτά στο 13΄για διαμαρτυρία των οπαδών της Οσασούνα εις βέρος του Ισραήλ, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν στις καθυστερήσεις στο 27΄ με σκόρερ τον Μαγιοράλ. Παρόλα αυτά η Οσασούνα έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε με τον Μπρετόνες στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.
Ένα ακόμα γκολ στις... καθυστερήσεις - του αγώνα αυτή τη φορά - από τον Κατένια στο 90΄ σφράγισε την ανατροπή για τους γηπεδούχους που ανέβηκαν στην 11η θέση της La Liga.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.