Με γκολ νίκης στο 90΄η Οσασούνα λύγισε με ανατροπή 2-1 τη Χετάφε στην Παμπλόνα και ανέβηκε στην 11η θέση της La Liga.

Με δραματικό τρόπο πήρε τη νίκη η Οσασούνα, η οποία με buzzer-beater στο 90΄κατάφερε να κάνει την ανατροπή απέναντι στη Χετάφε και να τη λυγίσει με το τελικό 2-1.

Αφού ο αγώνας διακόπηκε για λίγα λεπτά στο 13΄για διαμαρτυρία των οπαδών της Οσασούνα εις βέρος του Ισραήλ, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν στις καθυστερήσεις στο 27΄ με σκόρερ τον Μαγιοράλ. Παρόλα αυτά η Οσασούνα έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε με τον Μπρετόνες στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Ένα ακόμα γκολ στις... καθυστερήσεις - του αγώνα αυτή τη φορά - από τον Κατένια στο 90΄ σφράγισε την ανατροπή για τους γηπεδούχους που ανέβηκαν στην 11η θέση της La Liga.