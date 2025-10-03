Οσασούνα - Χετάφε: Οπαδοί ύψωσαν πανό κατά του Ισραήλ και πέταξαν μπαλάκια του τένις διακόπτοντας το ματς (vid)
Όλα όσα υφίσταται ο λαός της Παλαιστίνης δεν αφήνουν την ποδοσφαιρική κοινότητα άπραγη ή αμέτοχη και οι πιέσεις προς τις UEFΑ και FIFA για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διοργανώσεις ολοένα και αυξάνονται.
Οι οπαδοί της Οσασούνα, στην εντός έδρας αναμέτρηση της ομάδας τους με την Χετάφε για τη La Liga, φρόντισαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα. Στο 11ο λεπτό, το παιχνίδι οδηγήθηκε σε ολιγόλεπτη διακοπή, καθώς μερίδα φιλάθλων πέταξε μπαλάκια του τένις στον αγωνιστικό χώρο, παράλληλα ανέβασε πανό με ξεκάθαρο μήνυμα κατά του Ισραήλ και ανέμισε σημαίες τις Παλαιστίνης.
«Εξαφανίστε το Ισραήλ», έγραφε στα Βασκικά το πανό, το οποίο μετά από λίγο υποχρεώθηκαν να κατεβάσουν για να συνεχιστεί η αναμέτρηση.
MASSIVE statement from the Osasuna fans for Palestine🇪🇸🇵🇸 #Laliga #OsasunaGetafe pic.twitter.com/h55oSX5JHv— 🦂 (@veelstedruk) October 3, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.