Προσωρινή διακοπή σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Οσασούνα με την Χετάφε για τη La Liga, όταν οπαδοί των γηπεδούχων σήκωσαν πανό κατά του Ισραήλ, πετώντας παράλληλα μπαλάκια του τένις στον αγωνιστικό χώρο.

Όλα όσα υφίσταται ο λαός της Παλαιστίνης δεν αφήνουν την ποδοσφαιρική κοινότητα άπραγη ή αμέτοχη και οι πιέσεις προς τις UEFΑ και FIFA για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διοργανώσεις ολοένα και αυξάνονται.

Οι οπαδοί της Οσασούνα, στην εντός έδρας αναμέτρηση της ομάδας τους με την Χετάφε για τη La Liga, φρόντισαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα. Στο 11ο λεπτό, το παιχνίδι οδηγήθηκε σε ολιγόλεπτη διακοπή, καθώς μερίδα φιλάθλων πέταξε μπαλάκια του τένις στον αγωνιστικό χώρο, παράλληλα ανέβασε πανό με ξεκάθαρο μήνυμα κατά του Ισραήλ και ανέμισε σημαίες τις Παλαιστίνης.

«Εξαφανίστε το Ισραήλ», έγραφε στα Βασκικά το πανό, το οποίο μετά από λίγο υποχρεώθηκαν να κατεβάσουν για να συνεχιστεί η αναμέτρηση.