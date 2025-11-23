Ακόμα ένα εμπόδιο ξεπέρασε η Βιγιαρεάλ, η οποία λύγισε με 2-1 τη Μαγιόρκα και παρέμεινε σταθερά στην τρίτη θέση. Ανεβαίνει η Σοσιεδάδ.

Ούτε τα παράθυρα των εθνικών ομάδων μοιάζουν ικανά να σταματήσουν τη φόρμα της Βιγιαρεάλ. Η ομάδα του Μαρθελίνο μπορεί να παιδεύτηκε απέναντι στην αξιόμαχη Μαγιόρκα, αλλά τελικά τη λύγισε με 2-1 και με την τέταρτη σερί νίκη της στη La Liga παρέμεινε στην τρίτη θέση, δυο βαθμούς πίσω από τις Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Το Κίτρινο Υποβρύχιο είχε προηγηθεί με τον Μορένο στο 6΄, όμως οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα με τον Σάμου Κόστα στο 8΄. Τελικά το γκολ της νίκης πέτυχε ο Ολουβασέγι στο 83΄για τη Βιγιαρεάλ που παρέμεινε στον δρόμο των επιτυχιών.

Νωρίτερα η Σοσιεδάδ έβγαλε ξανά αντίδραση, καθώς πέρασε με ανατροπή 3-1 από την έδρα της Οσασούνα και απομακρύνθηκε στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη. Παρά το προβάδισμα των γηπεδούχων με γκολ του Κατένια στο 42΄, οι Βάσκοι κατάφεραν να φέρουν τούμπα στο ματς μετά την ανάπαυλα. Αρχικά ο Μπράις Μέντες έφερε το ματς στα ίσα στο 52΄, προτού ο Γκέδες ολοκληρώσει την ανατροπή έξι λεπτά αργότερα. Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Μπαρενετσέα στο 82΄για να σφραγίσει το τρίποντο της Σοσιεδάδ που ανέβηκε στην 10η θέση.