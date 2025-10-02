UEFA και FIFA «πάγωσαν» τον αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω... Τραμπ!

Η UEFA ανέστειλε τη σύγκληση της Εκτελεστικής της Επιτροπής, ενώ η FIFA δεν ενέταξε την πιθανή κύρωση στην ατζέντα της συνεδρίασης του σημερινού (2/10)Συμβουλίου της.

Το ολοκληρωμένο σχέδιο που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα έχει μετατραπεί, προς το παρόν, στον λόγο που αναζητούσε UEFA και FIFA ώστε να αναβάλουν την απόφαση αποκλεισμού του Ισραήλ από όλες τις διεθνείς διοργανώσεις. Οι δύο σημαντικότεροι οργανισμοί του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ξεκίνησαν άτυπες συζητήσεις πριν από δύο εβδομάδες, υπό την πίεση που δημιούργησαν οι παλαιστινιακές διαδηλώσεις, αλλά και η ανακοίνωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την αναστολή εμπορικών συμφωνιών με το Ισραήλ.

Το ζήτημα ήταν ιδιαίτερα άβολο τόσο για τη FIFA όσο και για την UEFA, λόγω του γεωπολιτικού και οικονομικού βάρους του Ισραήλ. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, υπό την ηγεσία του Σλοβένου προέδρου της, Αλεξάντερ Τσέφεριν, επιχείρησε να εξασφαλίσει την υποστήριξη των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών ώστε να συγκαλέσει την Εκτελεστική Επιτροπή με στόχο την επιβολή κυρώσεων, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπη με την αντίσταση ισχυρών χωρών. Σύμφωνα με πηγές κοντά στην UEFA, η Γερμανία υπήρξε από τους πλέον σθεναρούς αντιπάλους της αποβολής του Ισραήλ. Η ισπανική ομοσπονδία δεν τοποθετήθηκε δημοσίως για τη στάση που θα κρατούσε. Από τις χώρες που τάχθηκαν υπέρ της αποβολής, η Τουρκία πρωτοστάτησε στις προσπάθειες να συγκεντρώσει συμμαχίες.

Η UEFA και η FIFA χρειάζονταν, εκτός από το υπόβαθρο των διεθνών κυρώσεων, και την ανοιχτή άρνηση ομοσπονδιών και συλλόγων να αγωνιστούν απέναντι σε ισραηλινές ομάδες και την εθνική Ισραήλ –όπως είχε συμβεί στην περίπτωση της Ρωσίας το 2022– ώστε να δικαιολογήσουν μια απόφαση αποκλεισμού. Διαφορετικά, διακινδύνευαν το ενδεχόμενο το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) στη Λωζάννη να δικαιώσει το Ισραήλ και να το επανεντάξει.

Χωρίς το προκαταρκτικό βήμα της UEFA για σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η υπόθεση πέρασε στη FIFA, η οποία συνεδρίαζε την Πέμπτη, με τη συμμετοχή και του Τσέφεριν. Το σχέδιο Τραμπ είχε ως αποτέλεσμα να μην μπει το θέμα του αποκλεισμού του Ισραήλ στην ημερήσια διάταξη. Για τον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάνι Ινφαντίνο, η απόφαση δεν ήταν εύκολη, τόσο λόγω της στενής του σχέσης με τον Τραμπ όσο και λόγω της εγγύτητας του Μουντιάλ 2026, που θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, που την Πέμπτη αγωνίζεται ως γηπεδούχος στο γήπεδο της Τόπολα απέναντι στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, είναι η μοναδική ισραηλινή ομάδα που συμμετέχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ποδοσφαίρου. Η εθνική ομάδα του Ισραήλ βρίσκεται στη φάση των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 και θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία στις 11 Οκτωβρίου στο Όσλο. Ο αγώνας αυτός κινδυνεύει να αποτελέσει επίκεντρο διαδηλώσεων κατά της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα και να εντείνει τις πιέσεις προς UEFA και FIFA για τον αποκλεισμό.