Οβιέδο - Οσασούνα 0-0: Χ-αμένοι και οι δυο
Άσφαιρος έληξε ο αγώνας ανάμεσα σε Οβιέδο και Οσασούνα (0-0). Σε έναν αγώνα όπου οι φάσεις προέκυψαν με το σταγονόμετρο, οι δυο ομάδες έμειναν στο μηδέν, σε ένα αποτέλεσμα που δεν βοήθησε καμία από τις δυο στον αγώνα που δίνουν να μείνουν στην κατηγορία. Σε σαφώς χειρότερη θέση βέβαια βρέθηκαν οι γηπεδούχοι που παρέμειναν εντός της επικίνδυνης ζώνης με απολογισμό οκτώ βαθμών, τη στιγμή που η Οσασούνα μετράει τρεις περισσότερους και βρίσκεται στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη.
