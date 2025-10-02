Γιαμάλ: Η μητέρα του θα είναι σε εκδήλωση και θα μπορείς να φωτογραφηθείς μαζί της για 800 ευρώ
Στον χώρο του ποδοσφαίρου έχουμε δει πολλά παραδείγματα γονέων που ενίοτε χρησιμοποιούν το όνομα του παιδιού τους για δικό τους οικονομικό όφελος, με τη μητέρα του Λαμίν Γιαμάλ να ακολουθεί παρόμοιες πρακτικές.
Πιο συγκεκριμένα, η Σίλα Εμπάνα, όπως αποκάλυψαν τα ισπανικά Μέσα θα διοργανώσει πολυτελές δείπνο στο Λονδίνο στις 7 Νοεμβρίου, στο Nobu Hotel London Portman Square. Η εκδήλωση θα φιλοξενήσει μέχρι 400 άτομα και απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες.
Η είσοδος για το συγκεκριμένο δείπνο ξεκινά από 150 ευρώ για ένα κοκτέιλ και μενού τριών πιάτων, φτάνει τα 400 ευρώ για πρόσβαση σε μπαρ με σαμπάνια και καλύτερη θέση, ενώ η VIP επιλογή των 800 ευρώ περιλαμβάνει προνομιακό τραπέζι, open bar και τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν με την ίδια!
Είναι χαρακτηριστικό ότι η φωτογραφία με τη μητέρα του σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα αποτελεί μία έξτρα υπηρεσία, ενώ ο ίδιος ο Γιαμάλ δε θα παραστεί, αφού λίγες μέρες μετά έχει αγώνα κόντρα στη Θέλτα.
