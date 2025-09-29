Μπέτις: Τίμησαν τους αιώνια πιστούς οπαδούς
Η Μπέτις τίμησε με τον πιο όμορφο τρόπο τους γηραιότερους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, επιτρέποντάς τους να εισέλθουν στο γήπεδο μαζί με τους παίκτες κατά την έξοδο των ομάδων από τα αποδυτήρια στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν μια στιγμή απόλυτης ευτυχίας, που φαινόταν στα πρόσωπα των ηλικιωμένων.
Άλλοι με πατερίτσες, άλλοι με κινητικά προβλήματα λόγω της ηλικίας τους, αλλά όλοι γύρω τους περίμεναν υπομονετικά για να μπουν στο γήπεδο. Αυτοί οι αξιολάτρευτοι άνθρωποι έζησαν μία στιγμή που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό τους.
Με αυτόν τον τρόπο οι Ανδαλουσιάνοι έδειξαν την αγάπη προς σε αυτούς τους ανθρώπους. Οι σκηνές που διαδραματίστηκαν στο γήπεδο « La Cartuja» ήταν μοναδικές και άκρως συγκινητικές.
Για την ιστορία, η Μπέτις επικράτησε 2-0 της Οσασούνα με γκολ των Εζαλζουλί και Κούτσο Ερνάντες και ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας της La Liga.
Last night, Real Betis' 11 oldest members were invited to be mascots for their beloved teampic.twitter.com/s6FrCLo52t— COPA90 (@Copa90) September 29, 2025
