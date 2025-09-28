Η Μπέτις υπέταξε με... συνοπτικές διαδικασίες την Οσασούνα στην Ανδαλουσία (2-0) και έδωσε συνέχεια στο χτίσιμο των ευρωπαϊκών της βάσεων για τη σεζόν.

Η φάση για την Μπέτις ήταν... ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Οι Βερδιμπλάνκος προσπέρασαν με ευκολία το εμπόδια της Οσασούνα και τη νίκησαν 2-0 στο «La Cartuja» - αφού το «Villamarin» ανακαινίζεται - για να σκαρφαλώσουν στην 6η θέση της βαθμολογίας της La Liga και να βάλουν λίγο ακόμα μπετό στο χτίσιμο του ευρωπαϊκού τους status και για την επόμενη σεζόν. Κοιτούν μάλιστα και ψηλότερα, αφού βρίσκονται μόλις στο -1 από την πρώτη τετράδα.

Η ομάδα του Πελεγκρίνι δεν χρειάστηκε περισσότερο από ένα ημιχρόνο για να κάνει τη δουλειά. Στο 19' ο Εζαλζουλί έκανε το 1-0 σε κενή εστία μετά το γύρισμα του Κούτσο Ερνάντες και στο 38' ο Κολομβιανός από «σερβιτόρος» έγινε εκτελεστής. Με εξαιρετικό σουτ λίγο έξω από την περιοχή κάρφωσε την μπάλα στη γωνία και «κλείδωσε» από νωρίς το τρίποντο.