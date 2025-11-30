Σε προσωρινή διακοπή περίπου 15 λεπτών οδηγήθηκε ο αγώνας ανάμεσα σε Σεβίλλη και Μπέτις, εξαιτίας ρίψης αντικειμένων στο γήπεδο από τους οπαδούς των Σεβιγιάνων.

«Gran Derbi» χωρίς ένταση δεν γίνεται, αλλά αυτή τη φορά τα όρια ξεπεράστηκαν από τους οπαδούς της Σεβίλλης. Στο 88΄του αγώνα συγκεκριμένα κι ενώ η Μπέτις προηγούνταν στο σκορ με 2-0 στο «Ραμόν Σάντσες Πιθχουάν», οι ultras των γηπεδούχων άρχισαν να πετούν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο.

Παρά τις προειδοποιήσεις από τα μεγάφωνα οι οπαδοί των γηπεδούχων συνέχισαν ατάραχοι να πετούν αντικείμενα, με τον ρέφερι του αγώνα τελικά να διακόπτει τον αγώνα και να επιστρέφει στα αποδυτήρια του γηπέδου.

Η διακοπή τελικά διήρκησε για περίπου 15 λεπτά μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα, με τις δυο ομάδες να επιστρέφουν στο γήπεδο για να ολοκληρώσουν τον αγώνα.