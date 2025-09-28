Η Βιγιαρεάλ κατάφερε να λυγίσει με 1-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο και διεύρυνε το σερί νικών που την διατήρησαν στην τρίτη θέση της La Liga. Συνεχίζεται η πτώση για τους Βάσκους που έπεσαν 10οι.

Από νίκη σε νίκη πάει η Βιγιαρεάλ, με τελευταίο θύμα αυτή τη φορά την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Η ομάδα του Μαρθελίνο λύγισε με 1-0 τους Βάσκους κι έφτασε τις τρεις σερί νίκες στη La Liga που την διατήρησαν στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος, πίσω μόνο από Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Το μοναδικό γκολ των γηπεδούχων πέτυχε ο Μολέιρο στο 77΄για να χαρίσει το τρίποντο στο Κίτρινο Υποβρύχιο.

Νωρίτερα η Μαγιόρκα επικράτησε με το ίδιο σκορ (1-0) επί της Αλαβές χάρη σε γκολ του Ασάνο στο 37΄για να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στη La Liga. Στη Μαδρίτη, Χετάφε και Λεβάντε ήρθαν ισόπαλες 1-1 και περιορίστηκαν στον βαθμό. Η Λεβάντε προηγήθηκε στο 26΄με τον Ρομέρο, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν στο β΄μέρος με γκολ του Ιγκλέσιας στο 57΄ για να δώσει στην ομάδα του την ισοπαλία.