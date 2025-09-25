Φάτι Βάσκεθ για Γιαμάλ: «Άργησα μία μέρα και… γλίτωσα την προηγούμενη!»
Η ιστορία της Φάτι Βάσκεθ με τον Λαμίν Γιαμάλ μοιάζει περισσότερο με σενάριο από ισπανικό ριάλιτι παρά με… κανονική σχέση. Η 30χρονη influencer, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της και να μιλήσει ανοιχτά στο podcast «En todas las salsas» για την πικάντικη γνωριμία της με το «παιδί-θαύμα» της Μπαρτσελόνα.
Όπως αποκάλυψε, όλα ξεκίνησαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οκτώ μήνες χρειάστηκαν μέχρι να βρεθούν στην Ιταλία: «Δεν συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη» είπε χαρακτηριστικά.
Η ίδια όμως παραδέχτηκε πως έπεσε από τα σύννεφα όταν συνειδητοποίησε ότι λίγο πριν φτάσει στις διακοπές τους, ο Γιαμάλ είχε ήδη περάσει χρόνο με άλλη κοπέλα όπως άφησε να εννοηθεί. «Άργησα μία μέρα και δεν τη συνάντησα… αλλά θα μπορούσα!» είπε με νόημα.
BOMBAZO MUY LOCO
Fati Vázquez mintió sobre lo que todos ya suponíamos, mantuvo una relación durante más de OCHO MESES con Lamine Yamal cuando él tenía 17 años y ella 30.pic.twitter.com/k2uX3JHm0p— Fley (@fley_es) September 24, 2025
Και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγο μετά τις δικές τους καλοκαιρινές αποδράσεις, ο νεαρός άσος εμφανίστηκε δημοσίως με τη ράπερ Νίκι Νικόλ, με την οποία φαίνεται να συνεχίζει μέχρι σήμερα:«Νομίζω ότι εκείνος είναι τρελά ερωτευμένος μαζί της. Εκείνη, όχι και τόσο» σχολίασε με μια δόση ειρωνείας η Φάτι.
