Φάτι Βάσκεθ για Γιαμάλ: «Άργησα μία μέρα και… γλίτωσα την προηγούμενη!»

Η 30χρονη influencer από τη Γαλικία ανοίγει τα χαρτιά της για τον δεσμό της με τον Λαμίν Γιαμάλ, μιλώντας για τις κρυφές συναντήσεις τους, το αμήχανο περιστατικό που πήγε να τη φέρει πρόσωπο με πρόσωπο με την προηγούμενη κοπέλα που είχε φέρει στο σκάφος και τη νέα σχέση του΄.

Η ιστορία της Φάτι Βάσκεθ με τον Λαμίν Γιαμάλ μοιάζει περισσότερο με σενάριο από ισπανικό ριάλιτι παρά με… κανονική σχέση. Η 30χρονη influencer, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της και να μιλήσει ανοιχτά στο podcast «En todas las salsas» για την πικάντικη γνωριμία της με το «παιδί-θαύμα» της Μπαρτσελόνα.

Όπως αποκάλυψε, όλα ξεκίνησαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οκτώ μήνες χρειάστηκαν μέχρι να βρεθούν στην Ιταλία: «Δεν συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη» είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια όμως παραδέχτηκε πως έπεσε από τα σύννεφα όταν συνειδητοποίησε ότι λίγο πριν φτάσει στις διακοπές τους, ο Γιαμάλ είχε ήδη περάσει χρόνο με άλλη κοπέλα όπως άφησε να εννοηθεί. «Άργησα μία μέρα και δεν τη συνάντησα… αλλά θα μπορούσα!» είπε με νόημα.

BOMBAZO MUY LOCO

Fati Vázquez mintió sobre lo que todos ya suponíamos, mantuvo una relación durante más de OCHO MESES con Lamine Yamal cuando él tenía 17 años y ella 30.pic.twitter.com/k2uX3JHm0p September 24, 2025

Και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγο μετά τις δικές τους καλοκαιρινές αποδράσεις, ο νεαρός άσος εμφανίστηκε δημοσίως με τη ράπερ Νίκι Νικόλ, με την οποία φαίνεται να συνεχίζει μέχρι σήμερα:«Νομίζω ότι εκείνος είναι τρελά ερωτευμένος μαζί της. Εκείνη, όχι και τόσο» σχολίασε με μια δόση ειρωνείας η Φάτι.