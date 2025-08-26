H φωτογραφία που πρόδωσε τη σχέση του Γιαμάλ με τη Νίκι Νικόλ

Μία φωτογραφία που ανάρτησε στο λογαριασμό του στο Instagram ο Λαμίν Γιαμάλ, με την Αργεντίνα τραγουδίστρια Νίκι Νικόλ ήταν αρκετή για να φουντώσουν οι φήμες σχετικά με τη προσωπική ζωή του παίκτη.

Ο Λαμίν Γιαμάλ και η τραγουδίστρια Νίκι Νικόλ δεν κρύβουν από τα μέσα ενημέρωσης την πιθανή τους σχέση, η οποία όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Το πρωί της Δευτέρας (25/08), το παιδί-θαύμα της Μπαρτσελόνα μοιράστηκε μια φωτογραφία με την καλλιτέχνιδα στον λογαριασμό του στο Instagram .

Στη φωτογραφία και οι δύο ποζάρουν χαμογελαστοί με μια μεγάλη τούρτα στο τραπέζι, γιορτάζοντας τα 25α γενέθλια της Νίκι Νικόλ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ποδοσφαιριστής και η τραγουδίστρια βρίσκονται στην επικαιρότητα. Στις αρχές Αυγούστου, ισπανικά μέσα ανέφεραν ότι οι δυο τους εθεάθησαν να φιλιούνται σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, λίγες μέρες μετά το πολύκροτο πάρτι ενηλικίωσης του Ισπανού στο οποίο ήταν καλεσμένη και η Νικόλ.

Επιπλέον, μετά την πρώτη αγωνιστική της νέας σεζόν του πρωταθλήματος, οι δυο τους εθεάθησαν να περπατούν στους δρόμους του Μονακό.

Ο ποδοσφαιριστής από τη πλευρά του δεν έχει επιβεβαιώσει κανενός είδους σχέση. Ούτε και η τραγουδίστρια.

Nicki Nicole 🤝 Lamine Yamal pic.twitter.com/3OTaLiB5ON

— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 14, 2025

Ακόμη, ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν σκοπεύει να δώσει σημασία στην προσωπική ζωή του γιου του. «Αυτά τα πράγματα είναι ανοησίες, είναι παιδικά πράγματα. Δεν θα παρακολουθώ με ποια βγαίνει... Όχι. Οι άνθρωποι αξίζουν λίγη ιδιωτικότητα . Δεν πρόκειται να κυνηγάω τον γιο μου, δεν είναι βρέφος», εξήγησε στα μέσα ενημέρωσης.



Το τελευταίο καιρό πάντως η προσωπική ζωή του Λαμίν Γιαμάλ έχει βρεθεί στα πρωτοσέλιδα, για πολλούς λόγους. Εκτός από την πιθανή σχέση του με τη Νίκι Νικόλ, το πάρτι των 18ων γενεθλίων του αποτέλεσε αντικείμενο σημαντικής διαμάχης στα μίντια. Μεταξύ άλλων θεμάτων, αυτό περιελάμβανε την πρόσληψη ατόμων με νανισμό και κοριτσιών-μοντέλων, με συγκεκριμένη σωματική διάπλαση.