Ο Πολωνός στράικερ πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ κατά τη διάρκεια προπόνησης των Καταλανών, δείγμα της ποιότητας αλλά και του ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός.

Μπορεί την τρέχουσα περίοδο να έχει σκοράρει μόλις δυο φορές σε πέντε συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Champions League με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, ωστόσο ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι παραμένει ένας αδιαμφισβήτητος σκόρερ.

Ο Πολωνός που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό τον Αύγουστο και σιγά σιγά επανέρχεται στα... στάνταρ του, μετράει ήδη πάνω από 100 γκολ (103 για την ακρίβεια) με τους «μπλαουγκράνα», ενώ βρίσκεται και στην 3η θέση της σχετικής all time λίστας της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με 105 «τεμάχια» και δύσκολα το κοντέρ θα σταματήσει να γράφει.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ ετοιμάζεται για την αποψινή (25/9, 22:30) εκτός έδρας δοκιμασία στην έδρα της Ρεάλ Οβιέδο για την 6η αγωνιστική της La Liga και ο 37χρονος στράικερ δείχνει... καυτός. Αυτή τουλάχιστον την εντύπωση μας άφησε το καταπληκτικό γκολ που σημείωσε κατά τη διάρκεια πρόσφατης προπόνησης των πρωταθλητών Ισπανίας, με τις αντιδράσεις των συμπαικτών του να τα λένε όλα!