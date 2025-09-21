Μπαρτσελόνα - Ράσφορντ: Εκτός ενδεκάδας λόγω... παραπτώματος
Η μαγική εμφάνιση του Μάρκους Ράσφορντ στο ματς με τη Νιουκάστλ έδινε στον Άγγλο φορ και μια θέση για το βασικό σχήμα κόντρα στη Χετάφε. Ωστόσο, λίγη ώρα πριν τη σέντρα, ο διεθνής φορ της Μπαρτσελόνα, ο οποίος μεσοδβόμαδα σημείωσε δυο γκολ, έμεινε εκτός ενδεκάδας για την αναμέτρηση με τους Μαδριλένους.
Σύμφωνα με την Mundo Deportivo, η παραμονή του Ράσφορντ στον πάγκο ήταν μια μορφή τιμωρίας που του επιβλήθηκε από τον Φλικ επειδή ο Άγγλος επιθετικός άργησε στην προπόνηση. Στο παρελθόν, ο Γερμανός τεχνικός έχει επιβάλει τέτοιες τιμωρίες σε παίκτες όπως ο Κούντε, ο Πένια και πιο πρόσφατα, ο Ραφίνια, ο οποίος είναι ένας από τους υποψηφίους για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας αυτόν τον μήνα. Ωστόσο, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν ο Φλικ αποφασίσει να βάλει τον Ράσφορντ αργότερα στο παιχνίδι...
