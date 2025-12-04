Η αποκάλυψη του Γιάγια Τουρέ: «Όταν πήγα στην Μπαρτσελόνα ένιωθα αόρατος»

Ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού μίλησε σε vidcast για την περίοδο που βρέθηκε στην Μπαρτσελόνα, λέγοντας μεταξύ άλλων πως στην αρχή ένιωσε ότι ο προπονητής δεν τον ήθελε.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, άνοιξαν το δρόμο για τη μεταγραφή στη Μονακό, και η ανοδική πορεία είχε συνέχεια, με νέο προορισμό τη Βαρκελώνη.

Πίσω στο 2007, ο Γιάγια Τουρέ υπογράφει στην Μπαρτσελόνα έναντι περίπου 9 εκατ. ευρώ, κάνοντας το μεγαλύτερο άλμα της καριέρας του. Ωστόσο, η αρχή δεν ήταν ιδανική.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος στο vidcast ZackNaniTV, με το που έφτασε στην πρωτεύουσα της Καταλονίας συνάντησε μια περίεργη κατάσταση. Πολλοί δεν γνώριζαν καν ποιος είναι, ενώ ο τότε προπονητής των «μπλαουγκράνα», Φρανκ Ράϊκαρντ, του έδειξε μια περίεργη συμπεριφορά, κάνοντάς τον να νιώσει πως δεν τον ήθελε!

«Όταν έφτασα στην Μπάρτσα, ο Ράικαρντ ανέφερε κάθε νέα μεταγραφή εκτός από εμένα. Ερχόμενος από τη Μονακό, ένιωθα αόρατος και έπεισα τον εαυτό μου ότι δεν με ήθελε καν.

Έφευγα συνεχώς από τη θέση μου και νόμιζα ότι με κρατούσε πίσω. Μια μέρα τον ρώτησα ευθέως γιατί με υπέγραψε αν δεν με άφηνε να παίξω το παιχνίδι μου. Μου έδειξε βίντεο με τα λάθη μου και πώς ο Έντμιλσον και ο Μότα κατείχαν τη θέση. Παρέμεινα σιωπηλός. Από εκείνη τη στιγμή κατάλαβα τα πάντα και ύστερα ήρθαμε πολύ κοντά.»