Τσάμπι Αλόνσο σε Μανθάνο: «Δεν το θέλω, αλλά με κάνεις να σκέφτομαι άσχημα»

Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στην Ισπανία από τη διαιτησία του Χιλ Μανθάνο στο ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Σοσιεδάδ στη χώρα των Βάσκων, με τα λόγια του Τσάμπι Αλόνσο προς τον ρέφερι να γίνονται πρώτο θέμα συζήτησης.

Κυριολεκτικά «δια πυρός και σιδήρου» πέρασε από την έδρα της Σοσιεδάδ η Ρεάλ Μαδρίτης το απόγευμα του Σαββάτου (13/9), κάνοντας το 4/4 στη La Liga. Η «βασίλισσα» επικράτησε με 2-1 των Βάσκων παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο από το 32ο λεπτό, όταν ο Χάουσεν αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα του Χεσούς Χιλ Μανθάνο.

Η αποβολή αυτή ήρθε να προστεθεί στις διαμαρτυρίες των Μαδριλένων για το γκολ που σημείωσαν στο 1ο λεπτό της συνάντησης και ακυρώθηκε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης με τον Μπαπέ, ενώ γενικότερα υπήρξαν παράπονα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, με τους «μερένγκχες» να ετοιμάζουν επιστολή διαμαρτυρίας στη FIFA.

Τα... πεπραγμένα του Μανθάνο «φούντωσαν» ακόμη και τον ήρεμο Τσάμπι Αλόνσο. Ο τεχνικός της Ρεάλ διαμαρτυρήθηκε έντονα μετά την αποβολή του παίκτη του, με αποτέλεσμα να δει την κίτρινη κάρτα. Μάλιστα, τα λόγια του προς τον ρέφερι της συνάντησης «αποκωδικοποιήθηκαν» από τα ισπανικά μέσα, με τον Αλόνσο να φέρεται να λέει στον Μανθάνο πως τον κάνει και σκέφτεται άσχημα, εννοώντας φυσικά ότι θέλει να αδικήσει τη Ρεάλ.

📹 Las cámaras de Movistar captaron la conversación final de Xabi Alonso con Gil Manzano. El técnico del Real Madrid seguía sin entender la expulsión de Huijsen #LaLiga https://t.co/V3FmHn6xC4 September 13, 2025

«Θεέ μου, δεν θέλω, αλλά με κάνεις να σκέφτομαι άσχημα, φίλε. Δεν είδες ότι ο Μιλιτάο είναι στην άκρη; Αλλά ο Μιλιτάο είναι στην άκρη! Είναι πέντε μέτρα από το γήπεδο», προκύπτει από ειδικούς που διαβάζουν χείλη, ενώ ο πρώην Ισπανός μέσος και στη συνέντευξη Τύπου τόνισε πως η συγκεκριμένη φάση θα έπρεπε να τιμωρηθεί με κίτρινη και όχι κόκκινη κάρτα.