Η Ρεάλ Μαδρίτης έχτισε τις βάσεις στο πρώτο μέρος, υπέφερε στο δεύτερο με αριθμητικό μειονέκτημα από το 33΄, όμως λύγισε τη Σοσιεδάδ με 2-1 και συνέχισε αλώβητη στη La Liga.

Το ξεκίνημα του αγώνα μύριζε... Μαδριλένικο πάρτι. Η Ρεάλ άλλωστε άνοιξε το σκορ από νωρίς, έχανε τη μια ευκαιρία μετά την άλλη στο Σαν Σεμπαστιάν, αλλά η φάση του 33΄αρκούσε για να αλλάξει άρδην τη μοίρα του ματς. Η αποβολή του Χάουσεν σε εκείνο το σημείο έδωσε το δικαίωμα στη Σοσιεδάδ να πιέσει ασφυκτικά στο β΄μέρος και να κυνηγήσει μέχρι τέλους το ματς, αλλά με κληρονομιά τα δυο γκολ πριν από την ανάπαυλα η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο άντεξε στην «Reale Arena» και πήρε τη νίκη με 2-1 που την κράτησε ως απόλυτη στην κορυφή της La Liga.

Σφραγίδα Μπαπέ - Γκιουλέρ

Οι Μαδριλένοι μπήκαν φουριόζοι στο ματς και βρήκαν δίχτυα μόλις στο 2΄με πλασέ του Γκιουλέρ, γκολ όμως που δεν μέτρησε ποτέ για οφσάιντ του Κιλιάν Μπαπέ στην αρχή της φάσης. Επτά λεπτά αργότερα ο Γάλλος δεν μπόρεσε να σκοράρει με κοντινή προβολή, αλλά τελικά το πέτυχε στο 12΄. Έπειτα από ριψοκίνδυνο γύρισμα προς τους αμυντικούς, οι Βάσκοι έκαναν το λάθος, με τον Μπαπέ να κλέβει ψηλά τη μπάλα με την ταχύτητά του και να εκτελεί άψογα τον Ρεμίρο στο τετ-α-τετ για το 0-1. Στο 15΄ο Γάλλος άγγιξε ξανά το γκολ με πλασέ που πέρασε δίπλα από το δοκάρι, ενώ στα επόμενα λεπτά ανέλαβε δράση ο Ρεμίρο που με δυο σούπερ επεμβάσεις στέρησε το γκολ από τον Μιλιτάο σε ισάριθμες κεφαλιές (26΄και 30΄)!

Πάνω που το δεύτερο γκολ ωστόσο έμοιαζε απλώς με θέμα χρόνου, σε μια ανύποπτη φάση ο Χάουσεν κράτησε τον Ογιαρθάμπαλ τη στιγμή που ο Ισπανός φορ πήγε να του φύγει στην πλάτη και ο ρέφερι Μανθάνο τον τιμώρησε με απευθείας κόκκινη, αφήνοντας τη Ρεάλ με δέκα παίκτες στο 33΄. Οι Βάσκοι ανάκτησαν αυτοπεποίθηση και πήραν μέτρα στο γήπεδο, όμως εκείνη που βρήκε ξανά δίχτυα ήταν η Ρεάλ. Στο 44΄κι έπειτα από υπέροχο συνδυασμό των Μπαπέ - Γκιουλέρ, ο Γάλλος σέρβιρε από αριστερά και ο Τούρκος εκτέλεσε από κοντά με το εξωτερικό για να δώσει μια ανακούφιση στους συμπαίκτες του πριν από την ανάπαυλα.

Πάλεψε η Σοσιεδάδ με πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ

Το δεύτερο μέρος ωστόσο δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο... Η Ρεάλ παρέδωσε τα ηνία του αγώνα στους Βάσκους που θέλησαν να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα κι αφού γλίτωσαν από ένα άστοχο πλασέ του Βινίσιους στο 50΄, ξεκίνησαν στο... σφυροκόπημα. Αρχικά στο 53΄οι Βάσκοι είχαν διπλό δοκάρι σε τρελή φάση, όταν η μπάλα βρήκε πάνω στον Τσουαμενί από σουτ του Μαρίν, άλλαξε πορεία και χτύπησε... βασανιστικά στην αριστερή και δεξιά δοκό των Μερένγκες! Οι Βάσκοι σε αυτή τη φάση... τράβηξαν τα μαλλιά τους, αλλά τελικά το γκολ που θα τους έβαζε ξανά στο ματς δεν άργησε να έρθει. Στο 55΄άλλωστε κέρδισαν πέναλτι σε χέρι του Καρβαχάλ στην περιοχή και ο Ογιαρθάμπαλ νίκησε τον Κουρτουά από την άσπρη βούλα για να μειώσει σε 2-1.

Δέκα λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Βέλγου γκολκίπερ να πάρει... ρεβάνς από τον Ισπανό τον οποίο νίκησε σε μοναδικό τετ-α-τετ, στη σπουδαιότερη ευκαιρία των γηπεδούχων να ισοφαρίσουν μέχρι το φινάλε! Στο 84΄και σε παρόμοια φάση ο Κουρτουά πρόλαβε ξανά τον Ογιαρθάμπαλ προτού γίνει απειλητικός, αποτελώντας την τελευταία άμυνα των Μαδριλένων που στο β΄μέρος είχαν οπισθοχωρήσει στο γήπεδο και είχαν ως μοναδική μέριμνα να υπερασπιστούν το προβάδισμα. Αποστολή εξετελέσθη στο 90΄+6΄και το σφύριγμα της λήξης, με τη Ρεάλ να αντέχει στην πίεση και να βγάζει σωστές άμυνες (ως επί το πλείστον) στην πολιορκία των Βάσκων για να πανηγυρίσει το απόλυτο σε τέσσερις αγωνιστικές που τη διατηρεί στην κορυφή και προσωρινά στο +5 από τη Μπαρτσελόνα με ματς περισσότερο.

Σοσιεδάδ (Σέρχιο Φρανθίσκο): Ρεμίρο, Ελουστόνδο (57΄Αραμπούρου), Θουμπελντία, Τσάλετα-Τσαρ, Γκόμες, Γκοροσατέγι (78΄Καρικαμπούρου), Λόπεθ (57΄Σολέρ), Μπαρενετσέα, Μαρίν (66΄Κούμπο), Γκέδες (66΄Ζακαριάν), Ογιαρθάμπαλ

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Καρβαχάλ (82΄Αλεξάντερ-Άρνολντ), Μιλιτάο, Χάουσεν, Καρέρας, Τσουαμενί, Θεμπάγιος (68΄Ασένθιο), Γκιουλέρ (88΄Αλάμπα), Μπραΐμ Ντίαθ (46΄Βαλβέρδε), Βινίσιους (68΄Φραν Γκαρθία), Μπαπέ

