Αγανάκτηση επικρατεί στη Ρεάλ Μαδρίτης για τις διαιτητικές αποφάσεις στην Ισπανία, με τους Μαδριλένους να είναι έτοιμοι να στείλουν επιστολή διαμαρτυρίας προς τη FIFA.

Εκνευρισμός επικρατεί το τελευταίο διάστημα στη Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με τις διαιτησίες στους αγώνες του ισπανικού πρωταθλήματος, με την αναμέτρηση στο Σαν Σεμπαστιάν απέναντι στη Σοσιεδάδ να αποτελεί τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Η απόφαση του ρέφερι, Χιλ Μανθάνο, να αποβάλει στο 33΄ με απευθείας κόκκινη τον Ντιν Χάουσεν για ένα μαρκάρισμα πάνω στον Ογιαρθάμπαλ προκάλεσε την έκρηξη του Τσάμπι Αλόνσο, αλλά όπως αποδείχθηκε και του υπόλοιπου συλλόγου.

Το Real Madrid TV συγκεκριμένα, επίσημο κανάλι των Μερένγκες, ενημέρωσε πως η διοίκηση της Ρεάλ σκοπεύει να στείλει μια αναφορά στη FIFA, η οποία θα επικεντρώνεται γύρω από τη διαιτησία στους αγώνες της περσινής La Liga, καθώς και σε όσα έχουν συμβεί σε αυτές τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Η συγκεκριμένη πληροφορία έχει επιβεβαιωθεί τόσο από το «Athletic», όσο και από τη «Marca», τα οποία συμπληρώνουν πως η σχετική αναφορά έχει στόχο την ενδελεχή ενημέρωση της FIFA γύρω από τα όσα συμβαίνουν με τις διαιτητικές αποφάσεις στην Ισπανία. Ο... πόλεμος πάντως που έχει κηρύξει η Ρεάλ απέναντι στους Ισπανούς διαιτητές δεν αποτελεί είδηση...

Τα τελευταία χρόνια το επίσημο κανάλι των Μερένγκες επικεντρώνεται εξονυχιστικά πάνω στις αποδόσεις τους και στέκεται στα λάθη που θεωρεί πως έχουν συμβεί εναντίον των Μαδριλένων. Η «Marca» προσθέτει πως στη Μαδρίτη δεν είναι ικανοποιημένοι με τις αλλαγές που ανακοίνωσε το καλοκαίρι η Επιτροπή Διαιτησίας για μεγαλύτερη διαφάνεια, καθώς ονόματα που έχουν συνδεθεί με την υπόθεση Νεγκρέιρα παραμένουν σε πρώτο πλάνο στους πίνακες των διαιτητών.