Ατλέτικο Μαδρίτης - Βιγιαρεάλ 2-0: Έσπασε το ρόδι και... χαμογέλασε
Μπορεί να χρειάστηκε τέσσερις αγωνιστικές, αλλά τελικά η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε το πρώτο της «τρίποντο» στη La Liga κάμπτοντας την αντίσταση της Βιγιαρεάλ. Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε ήταν ανώτερη και επικράτησε 2-0 λίγες μέρες πριν την έναρξη των υποχρεώσεών της στο Champions League.
Οι Ροχιμπλάνκος άνοιξαν το σκορ με τον Μπάριος στο 9' μετά από καταπληκτικό τακουνάκι του Άλβαρες. Η καλύτερη στιγμή της Βιγιαρεάλ ήρθε στις καθυστερήσεις όταν η εκτέλεση φάουλ του Πεπέ σταμάτησε στο δοκάρι του Όμπλακ. Η νίκη για τους γηπεδούχους «κλείδωσε» στο 52' με την κεφαλιά του Γκονζάλες που σκόραρε στο ντεμπούτο του με την Ατλέτικο.
Η Αλαβές «σόκαρε» την Μπιλμπάο
Η Αλαβές υποχρέωσε την Αθλέτικ Μπιλμπάο στην πρώτη της ήττα στη La Liga και μάλιστα μέσα στο «Σαν Μαμές» (0-1). Παρά την υπεροχή των Βάσκων, η Αλαβές είχε την τύχη με το μέρος της στο 57ο λεπτό, όταν μετά τη σέντρα του Σουάρεθ η μπάλα κόντραρε στον Μπερενγκέρ και κατέληξε στα δίχτυα της Μπιλμπάο. Η οποία έμεινε στους 9 βαθμούς, ενώ η Αλαβές σκαρφάλωσε στους 7.
