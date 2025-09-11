Νίκι Νικόλ - Λαμίν Γιαμάλ: Διέψευσε τον χωρισμό της η ράπερ σύντροφός του
Αν και πρόσφατα είχαν κυκλοφορήσει φήμες περί χωρισμού, η Νίκι Νικόλ έσπευσε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Η διάσημη Αργεντινή ράπερ παραμένει τρελά ερωτευμένη με τον Λαμίν Γιαμάλ!
Τι και αν έκαναν λόγο για... σύννεφα στη σχέση τους, σε δηλώσεις της, η Νικόλ τόνισε: «Ναι, είμαι ερωτευμένη με τον Γιαμάλ. Απολαμβάνω τη ζωή στη Βαρκελώνη, αγαπώ την πόλη και θέλω να μάθω Καταλανικά».
"Nicki Nicole"September 10, 2025
Porque habló de su relación con Lamine Yamal y se la vio bastante enamorada.pic.twitter.com/CtXWJnyPRi
Τα social media είχαν ήδη πα΄ρει φωτιά για τη σχέση τους και ότι κάνουν μαζί γίνεται αμέσως Viral. Μάλιστα ο Νίκο Γουίλιαμς είχε μοιραστεί ένα Instagram story με τον Γιαμάλ, όπου φαινόταν καθαρά το wallpaper του κινητού του μια φωτογραφία μαζί με τη Νίκι Νικόλ. Στο story έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο φίλος μου είναι ερωτευμένος».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.