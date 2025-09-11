Οι φήμες για χωρισμό μπορεί να κυκλοφορούσαν, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Η Νίκι Νικόλ, η διάσημη Αργεντινή ράπερ, ξεκαθάρισε πρόσφατα ότι είναι τρελά ερωτευμένη με τον Λαμίν Γιαμάλ.

Αν και πρόσφατα είχαν κυκλοφορήσει φήμες περί χωρισμού, η Νίκι Νικόλ έσπευσε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Η διάσημη Αργεντινή ράπερ παραμένει τρελά ερωτευμένη με τον Λαμίν Γιαμάλ!

Τι και αν έκαναν λόγο για... σύννεφα στη σχέση τους, σε δηλώσεις της, η Νικόλ τόνισε: «Ναι, είμαι ερωτευμένη με τον Γιαμάλ. Απολαμβάνω τη ζωή στη Βαρκελώνη, αγαπώ την πόλη και θέλω να μάθω Καταλανικά».

Τα social media είχαν ήδη πα΄ρει φωτιά για τη σχέση τους και ότι κάνουν μαζί γίνεται αμέσως Viral. Μάλιστα ο Νίκο Γουίλιαμς είχε μοιραστεί ένα Instagram story με τον Γιαμάλ, όπου φαινόταν καθαρά το wallpaper του κινητού του μια φωτογραφία μαζί με τη Νίκι Νικόλ. Στο story έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο φίλος μου είναι ερωτευμένος».