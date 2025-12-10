Μπαπέ: Στην αποστολή της Ρεάλ για την... ματσάρα με Σίτι
Μετά το γερό «χαστούκι» από την Θέλτα στη La Liga, η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι με την Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 22:00) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Και μπορεί τα αγωνιστικά προβλήματα να είναι πολλά για τον Τσάμπι Αλόνσο, ωστόσο θα έχει κανονικά στην διάθεσή του τον Κιλιάν Μπαπέ.
Ο Γάλλος σούπερ σταρ, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση της Ρεάλ ενόψει του αγώνα με τους Citizens, ωστόσο συμπεριλήφθη κανονικά στην αποστολή από τον Αλόνσο και αναμένεται να δώσει το «παρών», παρότι δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα ξεκινήσει βασικός.
Ο Μπαπέ αντιμετώπιζε ενοχλήσεις στο αριστερό του γόνατο, πρόβλημα το οποίο αποκόμισε στο πρόσφατο ματς με τη Θέλτα, ωστόσο μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε πήρε το «ΟΚ». Εκτός αποστολής έμεινε όπως αναμενόταν ο Καμαβινγκά.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 10, 2025
🆚 @ManCityES pic.twitter.com/mpMLYALCc0
Θυμίζουμε ότι η Ρεάλ βρίσκεται στην 6η θέση της League Phase με 12 βαθμούς, δύο περισσότερους από την Σίτι, η οποία πάντως ταξιδεύει στη Μαδρίτη με αρκετά καλή ψυχολογία. Όσον αφορά τον Μπαπέ, ο 26χρονος στο φετινό Champions League βρίσκει δίχτυα κάθε 49 λεπτά, ενώ ένα στα δύο σουτ που επιχειρεί καταλήγουν στα αντίπαλα δίχτυα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.