Στην διάθεση του Τσάμπι Αλόνσο θα είναι ο Κιλιάν Μπαπέ για την μεγάλη αναμέτρηση στο Champions League απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 22:00).

Μετά το γερό «χαστούκι» από την Θέλτα στη La Liga, η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι με την Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 22:00) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Και μπορεί τα αγωνιστικά προβλήματα να είναι πολλά για τον Τσάμπι Αλόνσο, ωστόσο θα έχει κανονικά στην διάθεσή του τον Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση της Ρεάλ ενόψει του αγώνα με τους Citizens, ωστόσο συμπεριλήφθη κανονικά στην αποστολή από τον Αλόνσο και αναμένεται να δώσει το «παρών», παρότι δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα ξεκινήσει βασικός.

Ο Μπαπέ αντιμετώπιζε ενοχλήσεις στο αριστερό του γόνατο, πρόβλημα το οποίο αποκόμισε στο πρόσφατο ματς με τη Θέλτα, ωστόσο μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε πήρε το «ΟΚ». Εκτός αποστολής έμεινε όπως αναμενόταν ο Καμαβινγκά.

Θυμίζουμε ότι η Ρεάλ βρίσκεται στην 6η θέση της League Phase με 12 βαθμούς, δύο περισσότερους από την Σίτι, η οποία πάντως ταξιδεύει στη Μαδρίτη με αρκετά καλή ψυχολογία. Όσον αφορά τον Μπαπέ, ο 26χρονος στο φετινό Champions League βρίσκει δίχτυα κάθε 49 λεπτά, ενώ ένα στα δύο σουτ που επιχειρεί καταλήγουν στα αντίπαλα δίχτυα.