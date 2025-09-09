Ο Κιλιάν Μπαπέ σκόραρε απέναντι στην Ισλανδία, έφτασε τα 52 γκολ με την εθνική ξεπερνώντας τον Τιερί Ανρί και τώρα κυνηγάει τον Ολιβιέ Ζιρού για το απόλυτο ρεκόρ!

Λίγες ημέρες αφότου «έπιασε» τον Τιερί Ανρί στην δεύτερη θέση της λίστας των σκόρερ της Γαλλίας, ο Κιλιάν Μπαπέ φρόντισε να ξεπεράσει τον σπουδαίο Γάλλο φορ!

Στην αναμέτρηση με την Ισλανδία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ο Μπαπέ ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του Ντεσάμπ, ευστόχησε και έφτασε αισίως τα 52 γκολ με το εθνόσημο στο στήθος!

Με αυτόν τον τρόπο, άφησε στην 3η θέση της λίστας τον Ανρί και τώρα ο ίδιος βάζει... πλώρη για το απόλυτο ρεκόρ. Που είναι τα 57 τέρματα του Ολιβιέ Ζιρού, ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει αποσυρθεί από την εθνική. Το ερώτημα δεν είναι εάν ο Μπαπέ θα καταφέρει να φτάσει τα 58, αλλά το πότε!