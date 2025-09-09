Μπαπέ: Σκόραρε, ξεπέρασε τον Ανρί και πάει για το ρεκόρ με την εθνική Γαλλίας! (vid)
Λίγες ημέρες αφότου «έπιασε» τον Τιερί Ανρί στην δεύτερη θέση της λίστας των σκόρερ της Γαλλίας, ο Κιλιάν Μπαπέ φρόντισε να ξεπεράσει τον σπουδαίο Γάλλο φορ!
Στην αναμέτρηση με την Ισλανδία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ο Μπαπέ ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του Ντεσάμπ, ευστόχησε και έφτασε αισίως τα 52 γκολ με το εθνόσημο στο στήθος!
Με αυτόν τον τρόπο, άφησε στην 3η θέση της λίστας τον Ανρί και τώρα ο ίδιος βάζει... πλώρη για το απόλυτο ρεκόρ. Που είναι τα 57 τέρματα του Ολιβιέ Ζιρού, ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει αποσυρθεί από την εθνική. Το ερώτημα δεν είναι εάν ο Μπαπέ θα καταφέρει να φτάσει τα 58, αλλά το πότε!
MBAPPÉ NEVER IN DOUBT 🇫🇷🔥 pic.twitter.com/2lkp24SPnk— FOX Soccer (@FOXSoccer) September 9, 2025
Kylian Mbappé overtakes Thierry Henry and goes in second on France’s all-time scoring list 🔥 pic.twitter.com/uGahr0ImnG— OneFootball (@OneFootball) September 9, 2025
