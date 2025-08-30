Η Μπέτις ανακοίνωσε ότι έχει αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Άντονι, αναφέροντας ότι το κόστος της ήταν υπέρογκο.

Τα πάνω-κάτω μέσα σε λίγες ώρες ήρθαν στην υπόθεση της μεταγραφής του Άντονι στην Μπέτις, με τους Βερδιμπλάνκος να κάνουν πίσω τελευταία στιγμή. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε δώσει το πράσινο φως ώστε ο παίκτης να μετακομίσει μόνιμα στην Ανδαλουσία, ωστόσο το ταξίδι του θα πάρει παράταση.

Οι επικείμενοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στο Europa League γνωστοποίησαν στους Κόκκινους Διαβόλους την απόφασή τους επικαλούμενοι δυσαρέσκεια σχετικά με το συνολικό κόστος της συμφωνίας. Το θέμα... κόλλησε στους προσωπικούς όρους του Βραζιλιάνου, αλλά και στην αποζημίωση για την αποχώρησή του, με το deal να οδηγείται τελικά σε αδιέξοδο.

Ο 25χρονος έχει ακόμη δύο χρόνια συμβολαίου που τον «δένουν» στο «Ολντ Τράφορντ», ωστόσο η πορεία του δεν έχει δικαιώσει την επένδυση των 100 εκατ. ευρώ που έκανε για εκείνον ο σύλλογος το 2022. Στο πρώτο του πέρασμα από την Μπέτις, νωρίτερα φέτος, είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις κι έδειξε να έχει αναγεννηθεί πλήρως με πέντε γκολ και δύο ασίστ σε 15 συμμετοχές.

Από την πλευρά της, η Γιουνάιτεντ θεωρεί ότι πρόκειται για μία διαπραγματευτική τακτική και περιμένει να δει αν ο Άντονι θα κάνει τελικά πίσω όσον αφορά τις οικονομικές του απαιτήσεις.