Παίκτης της Οβιέδο ξέσπασε κατά του προπονητή του: «Κάντο ξανά, άφησε με ξανά στον πάγκο» (vid)

Σε ένα ξέσπασμα κατά του προπονητή του προχώρησε ο Γαλλό-Αιγύπτιος επιθετικός της Οβιέδο, Χαϊσέμ Χασάν, όταν μοίρασε την ασιστ για το μοναδικό γκολ της Οβιέδο στη νίκη της με 1-0 επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Η Ρεάλ Οβιέδο κέρδισε το βράδυ του Σαββάτου (30/08) τη Ρεάλ Σοσιεδάδ με 1-0 και πήρε τη πρώτη της νίκη στη μεγάλη κατηγορία για πρώτη φόρα μετά από 24 χρόνια.

Ο Λέαντερ Ντεντόνκερ σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης μετά από μία εξαιρετική πάσα του Γαλλό- Αιγύπτιου επιθετικού Χαϊσέμ Χασάν, ο οποίος ήρθε από το πάγκο και βοήθησε την ομάδα του να συλλέξει τους τρεις πολύτιμους πόντους.

Η αλήθεια είναι ότι η παρουσία του στον πάγκο δεν άρεσε στο Χασάν, ο οποίος αφού έδωσε την ασιστ στο γκολ και ενώ οι συμπαίκτες του πανηγύριζαν, καταγράφηκε από τις κάμερες του γηπέδου να απευθύνεται θυμωμένα στον προπονητή του, λέγοντας δύο φορές: «Ε, ξανά άφησε με στον πάγκο, κάντο αυτό σε εμένα, άφησε με στον πάγκο». Ο συμπαίκτης του, Νάτσο Βιδάλ αναγκάστηκε να πάει προς το μέρος του για να τον ηρεμήσει.

Μιλώντας στις κάμερες μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο Χασάν φάνηκε πιο ήρεμος και είπε ότι σέβεται τις αποφάσεις του προπονητή του: «Θέλω πάντα να προσπαθώ να βοηθάω την ομάδα μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως κάθε παίκτης, θέλω να είμαι βασικός στην ενδεκάδα, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που παίρνει τις αποφάσεις».

