Η Ρεάλ Οβιέδο ενίσχυσε την ομάδα της, ενόψει της νέας της σεζόν στη La Liga με την απόκτηση του πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Ντάβιντ Κάρμο.

Μετά τη θητεία του σε Πορτογαλία, Ελλάδα και Αγγλία, ο Ανγκολέζος αμυντικός επιστρέφει στην Ιβηρική Χερσόνησο για χάρη της Οβιέδο.

Η νεοφώτιστη στη La Liga, Ρεάλ Οβιέδο, συνεχίζει τις μεταγραφές της ενόψει της νέας σεζόν, αποκτώντας τον Ντάβιντ Κάρμο. Η προσθήκη του αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την αμυντική γραμμή της ομάδας.

Ο Κάρμο θα αγωνιστεί ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με την Οβιέδο να έχει οψιόν αγοράς στο τέλος της σεζόν. Ο 26χρονος αμυντικός είχε προηγουμένως αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, όπου αναδείχθηκε πρωταθλητής Conference League και στην Πόρτο. Στην ισπανική ομάδα θα είναι συμπαίκτης με τον Σάντι Καθόρλα.

Δείτε το βίντεο με το οποίο η Οβιέδο ανακοίνωσε τον Ντάβιντ Κάρμο

Στις δύο σεζόν του με τον Ολυμπιακό, ο Ντάβιντ Κάρμο μέτρησε 54 συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ, κατακτώντας ένα Κύπελλο Ελλάδας, ένα πρωτάθλημα και φυσικά το Conference League.