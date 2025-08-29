Κάρμο: Ανακοινώθηκε από τη νεοφώτιστη της La Liga, Ρεάλ Οβιέδο
Μετά τη θητεία του σε Πορτογαλία, Ελλάδα και Αγγλία, ο Ανγκολέζος αμυντικός επιστρέφει στην Ιβηρική Χερσόνησο για χάρη της Οβιέδο.
Η νεοφώτιστη στη La Liga, Ρεάλ Οβιέδο, συνεχίζει τις μεταγραφές της ενόψει της νέας σεζόν, αποκτώντας τον Ντάβιντ Κάρμο. Η προσθήκη του αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την αμυντική γραμμή της ομάδας.
👋 ¡Bienvenido, David Carmo! 🆕⚽#𝐈𝐀mCarmo 🤯#RealOviedo 🔵⚪— Real Oviedo (@RealOviedo) August 29, 2025
Ο Κάρμο θα αγωνιστεί ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με την Οβιέδο να έχει οψιόν αγοράς στο τέλος της σεζόν. Ο 26χρονος αμυντικός είχε προηγουμένως αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, όπου αναδείχθηκε πρωταθλητής Conference League και στην Πόρτο. Στην ισπανική ομάδα θα είναι συμπαίκτης με τον Σάντι Καθόρλα.
Δείτε το βίντεο με το οποίο η Οβιέδο ανακοίνωσε τον Ντάβιντ Κάρμο
#𝐈𝐀mCarmo 🤯#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/9vNlVk6A2Q— Real Oviedo (@RealOviedo) August 29, 2025
Στις δύο σεζόν του με τον Ολυμπιακό, ο Ντάβιντ Κάρμο μέτρησε 54 συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ, κατακτώντας ένα Κύπελλο Ελλάδας, ένα πρωτάθλημα και φυσικά το Conference League.
🆕 Su 𝐍𝐔𝐄𝐕𝐀 𝐂𝐀𝐒𝐀 🏟️💙#𝐈𝐀mCarmo 🤯#RealOviedo 🔵⚪ pic.twitter.com/8WxdaflENd— Real Oviedo (@RealOviedo) August 29, 2025
