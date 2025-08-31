Με αστραπιαία ανατροπή μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, η Ρεάλ των τριών ακυρωμένων γκολ λύγισε τη Μαγιόρκα με 2-1 στη Μαδρίτη και συνεχίζει απόλυτη στη La Liga.

Μερικά δευτερόλεπτα αρκούσαν για να της χαρίσουν ακόμα μα νίκη, την τρίτη στη σειρά. Για το απόλυτο στο πρωτάθλημα πριν από το παράθυρο των εθνικών. Μπορεί σε αντίθεση με τα προηγούμενα δυο παιχνίδια η Ρεάλ να μην ήλεγχε τόσο καλά τον ρυθμό του αγώνα απέναντι στη Μαγιόρκα, η οποία παρέμεινε ζωντανή μέχρι τέλους χάρη στο σθένος της, αλλά και τα... τρία ακυρωμένα γκολ της Ρεάλ μέσω VAR. Η αστραπιαία ανατροπή ωστόσο των Μερένγκες εντός μερικών δευτερολέπτων αρκούσε για να τους χαρίσει τη νίκη με 2-1 για το 3Χ3 στο πρωτάθλημα που τους έστειλε προσωρινά μόνους στην κορυφή.

Οι Μερένγκες πάντως θα μπορούσαν να είχαν προηγηθεί από πολύ νωρίς με τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος στο 6΄εκτέλεσε στην κλειστή γωνία έπειτα από υπέροχη μπαλιά του Αλεξάντερ-Άρνολντ στην πλάτη της άμυνας, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οριακό οφσάιντ μετά από έλεγχο στο VAR. Κι αφού το πρώτο γκολ δεν βάφτηκε... λευκό, η Μαγιόρκα βρήκε την ευκαιρία να προηγηθεί.

Προβάδισμα Μουρίκι και ανατροπή-εξπρές

Από το πρώτο κόρνερ που κέρδισαν στον αγώνα, ο Μουρίκι πήρε την κεφαλιά με πλάτη (!) στο τέρμα και σημάδεψε τη γωνία του Κουρτουά για το 0-1 στο 18΄. Η Ρεάλ προσπάθησε να αντιδράσει, είχε καλή ανάπτυξη την οποία χαλούσε με αβίαστα λάθη, αλλά τελικά κατάφερε να γυρίσει το ματς μέσα σε δευτερόλεπτα. Αρχικά στο 37΄ο Καρέρας έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Χάουσεν, ο οποίος πήρε την κεφαλιά και σέρβιρε έτοιμο γκολ για τον Γκιουλέρ που ισοφάρισε προ κενής εστίας.

Και με τη... σέντρα η Ρεάλ πήρε το προβάδισμα. Αστραπιαία αντεπίθεση των Μερένγκες, με τον Βινίσιους να το παίρνει πάνω του και να ολοκληρώνει μια σόλο ενέργεια με διαγώνια τελείωμα στη γωνία για την ανατροπή. Στο 43΄ο Μπαπέ δεν μπόρεσε να σημαδέψει εστία σε τετ-α-τετ με τον Λεό Ρομάν, το κατάφερε δυο λεπτά αργότερα, αλλά σηκώθηκε το σημαιάκι για να του ακυρώσει γκολ για δεύτερη φορά στον αγώνα.

«Κόκκινο» στον Γκιουλέρ, σωτήρες Άρνολντ και Καρέρας

Μετά την ανάπαυλα η Ρεάλ έριξε ταχύτητα, παρέδωσε μεγαλύτερα ποσοστά κατοχής στους φιλοξενούμενους, αλλά ακόμα κι έτσι βρήκε ξανά δίχτυα.... και πάλι μάταια! Στο 55΄ο Γκιουλέρ σκόραρε από κοντά σε φάση διαρκείας, όμως το γκολ ακυρώθηκε μετά από έλεγχο στο VAR για χέρι του Τούρκου στην αρχή της φάσης. Κι αφού το 3-1 δεν έγινε ποτέ, η Μαγιόρκα λίγο έλειψε να ισοφαρίσει.

Στο 61΄ωστόσο ο Αλεξάντερ-Άρνολντ με καθοριστικό τάκλιν απέτρεψε την ισοφάριση, όπως και ο Καρέρας πέντε λεπτά αργότερα με ασύλληπτο μπλοκ ενώ η μπάλα είχε κατεύθυνση τα δίχτυα. Οι δυο τους κατάφεραν να σβήσουν τη φλόγα, με τη Ρεάλ να ισορροπεί στα λεπτά που απέμεναν και να ροκανίζει το χρόνο μέχρι να κλειδώσει το τρίποντο.

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ (72΄Καρβαχάλ), Μιλιτάο, Χάουσεν, Καρέρας, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ (71΄Θεμπάγιος), Μασταντουόνο (67΄Μπραΐμ Ντίαθ), Βινίσιους (72΄Ροντρίγκο), Μπαπέ

Μαγιόρκα (Γιαγκόμπα Αρασάτε): Λεό Ρομάν, Λάτο (79΄Μοχίκα), Κουμπουλά, Ραίγιο, Βάλιεντ, Μπάουθα, (79΄Σάντσεθ) Νταρντέρ, Τορέ, Μορλάνες (87΄Βίργιλ), Ζόσεφ (87΄Ασάνο), Μουρίκι

