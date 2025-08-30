Την πρώτη του νίκη επί ισπανικού εδάφους πανηγύρισε ο Ματίας Αλμέιδα που είδε τη Σεβίλλη να επικρατεί 2-0 στην έδρα της Τζιρόνα και να κάνει... σεφτέ στη La Liga. Στον πάγκο για τους Ανδαλουσιανούς ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.

Έβγαλε αντίδραση και... πήρε ανάσα. Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα πήρε σπουδαίο «διπλό» στην Καταλονία, αφού επέβαλε την ισχύ της στην έδρα της Τζιρόνα και, μετά από δύο ήττες, μπόρεσε να πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στη La Liga. Τρίτη και... φαρμακερή λοιπόν για τον Αργεντινό πρώην τεχνικό της ΑΕΚ, που πήρε την ιδανική ένεση ψυχολογίας πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και ευελπιστεί σε καλύτερη συνέχεια. Στον πάγκο βρέθηκε ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος που αναμένει το ντεμπούτο του.

Οι Ανδαλουσιανοί παρουσιάστηκαν πολύ συγκεντρωμένοι και οργανωμένοι και μπόρεσαν να βρουν το πρώτο γκολ που τους επέτρεψε να φέρουν το ματς στα μέτρα τους. Στο 30ο λεπτό, ο Αλφόν Γκονθάλεθ εκτέλεσε άψογα για το 1-0 από ασίστ του Βάργκας. Ο Ελβετός μάλιστα σέρβιρε και το δεύτερο γκολ της ομάδας του, πασάροντας την κατάλληλη στιγμή στον Ρομέρο που στο 55' με ωραίο σουτ χαλύβδωσε το προβάδισμα της Σεβίλλης. Η ομάδα του Αλμέιδα προστάτευσε με επιτυχία το υπέρ της σκορ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και έφτασε στην πολυπόθητη νίκη, αλώνοντας μια δύσκολη έδρα.

Την ίδια ώρα και η Οβιέδο μπόρεσε να σπάσει το ρόδι. Η νεοφώτιστη πήρε πολύ σημαντική νίκη, την πρώτη της στη La Liga μετά από δύο ήττες, αφού επικράτησε 1-0 της Ρεάλ Σοσιεδάδ εντός έδρας. Ο Ντεντόνκερ στο 40' πέτυχε το γκολ που έκρινε το ματς.