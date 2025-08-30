Ο Αζεντίν Ουναΐ ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στη La Liga και την Τζιρόνα, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε από την παρουσίασή του.

Τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Αζεντίν Ουναΐ κα κλείνει στην Τζιρόνα επιβεβαιώνονται, καθώς τις τελευταίες ώρες στα ισπανικά Μέσα έχει κυκλοφορήσει backstage από το βίντεο της παρουσίασής του. Ο 25χρονος Μαροκινός στις εικόνες αυτές φαίνεται να φοράει τη φανέλα με το νούμερο «18» και να παραχωρεί τις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα της νέας του ομάδας.

Να θυμίσουμε ότι ο διεθνής χαφ πωλήθηκε στους Ισπανούς αντί του ποσού των 6 εκατομμυρίων ευρώ, με τη Μαρσέιγ να διατηρεί ένα ποσοστό της τάξης του 20% για πιθανή μεταπώλησή του. Ο Παναθηναϊκός, με τον οποίον ο Ουναΐ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν δεν κατάφερε να τον εντάξει μόνιμα στο ρόστερ του, μιάς και επιθυμία του ίδιου του παίκτη ήταν να παίξει στη La Liga.

Τη θέλησή του να αγωνιστεί στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα είχε κάνει σαφή στους Γάλλους, που σε κάθε περίπτωση δεν τον υπολόγιζαν για φέτος. Αρχικά φαίνονταν ανένδοτοι στο ενδεχόμενο να πέσουν κάτω από τα 12 εκατ., ωστόσο η επιμονή του 25χρονου και η πίεση του χρόνου οδήγησαν στο να κλείσουν τελικά τη συμφωνία με την Τζιρόνα.

Δείτε το βίντεο που διέρρευσε: