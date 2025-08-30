Ουναΐ: Διέρρευσε το βίντεο της παρουσίασής του από την Τζιρόνα
Τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Αζεντίν Ουναΐ κα κλείνει στην Τζιρόνα επιβεβαιώνονται, καθώς τις τελευταίες ώρες στα ισπανικά Μέσα έχει κυκλοφορήσει backstage από το βίντεο της παρουσίασής του. Ο 25χρονος Μαροκινός στις εικόνες αυτές φαίνεται να φοράει τη φανέλα με το νούμερο «18» και να παραχωρεί τις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα της νέας του ομάδας.
Να θυμίσουμε ότι ο διεθνής χαφ πωλήθηκε στους Ισπανούς αντί του ποσού των 6 εκατομμυρίων ευρώ, με τη Μαρσέιγ να διατηρεί ένα ποσοστό της τάξης του 20% για πιθανή μεταπώλησή του. Ο Παναθηναϊκός, με τον οποίον ο Ουναΐ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν δεν κατάφερε να τον εντάξει μόνιμα στο ρόστερ του, μιάς και επιθυμία του ίδιου του παίκτη ήταν να παίξει στη La Liga.
Τη θέλησή του να αγωνιστεί στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα είχε κάνει σαφή στους Γάλλους, που σε κάθε περίπτωση δεν τον υπολόγιζαν για φέτος. Αρχικά φαίνονταν ανένδοτοι στο ενδεχόμενο να πέσουν κάτω από τα 12 εκατ., ωστόσο η επιμονή του 25χρονου και η πίεση του χρόνου οδήγησαν στο να κλείσουν τελικά τη συμφωνία με την Τζιρόνα.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός, μεταγραφές: Η Τζιρόνα ετοιμάζει νέα πρόταση για Ουναΐ, σύμφωνα με τους Αφρικανούς
Δείτε το βίντεο που διέρρευσε:
Azzedine Ounahi a officiellement rejoint Girona en LaLiga. 🇪🇸🔴⚪️— FRMF Xtra (@FRMFXtra) August 29, 2025
Le 𝗡𝗨𝗠𝗘́𝗥𝗢 𝗢𝗖𝗛𝗢 est là !!!✨🇲🇦 pic.twitter.com/JBOfo0oS8Y
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.