Όπως μετέδωσε το Africafoot, η Τζιρόνα ανέβασε την προσφορά της για τον Ουναΐ την ώρα που και ο ίδιος ο παίκτης επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία.

Ο Αζεντίν Ουναΐ και τα όσα αφορούν το μέλλον του παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με την Τζιρόνα να ετοιμάζεται να καταθέσει νέα πρόταση στη Μαρσέιγ για την απόκτησή του. Σύμφωνα με το Africafoot, οι Καταλανοί σκοπεύουν να προσφέρουν 5 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους στους Μασσαλούς για να ενισχύσουν με τον 24χρονο τη μεσαία γραμμή τους.

Ο Ουναΐ προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με τον Παναθηναϊκό με 30 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ. Παρά την πρόταση των Πρασίνων που έφτανε τα 10 εκατομμύρια ευρώ για την παραμονή του, ο Μαροκινός δεν έδειξε διάθεση να συνεχίσει στην Ελλάδα, καθώς προτιμά να αγωνιστεί σε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όπως μετέδιδαν τα γαλλικά Μέσα.

Η υπόθεσή του περιπλέκεται και από την κόντρα με τον πρώην μάνατζέρ του, Μεχντί Μπενατιά, με τον οποίο ήρθε σε ρήξη εξαιτίας διαφωνιών τους για την καριέρα του. Ο Μπενατιά φέρεται να πίεζε για τη μεταγραφή του παίκτη στο Κατάρ, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά προκειμένου να μείνει στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, την ώρα που η Τζιρόνα ετοιμάζει τη νέα βελτιωμένη της πρόταση, ο ίδιος ο Ουναΐ φαίνεται να έχει δώσει τα χέρια με την ομάδα και θέλει ή Ισπανία ή τίποτα. Παράλληλα, το αφρικανικό Μέσο επικαλούμενο πηγή κοντά στον παίκτη αποκάλυψε πως οι άνθρωποι των Γάλλων έχουν προχωρήσει σε μία γενναία μείωση στα χρήματα που ζητούν για εκείνον, ορίζοντας την τιμή του πλέον στα 8 εκατ. ευρώ.