Μετά από δύο αγωνιστικές χωρίς νίκη, η Βαλένθια έκανε τελικά «σεφτέ» στο πρωτάθλημα επικρατώντας της Χετάφε στο «Μεστάγια» με 3-0.

Την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πανηγύρισε η Βαλένθια του Κάρλος Κορμπεράν, με τις Νυχτερίδες να υποτάσσουν στο «Μεστάγια» την Χετάφε (3-0) που παρά την αντίδρασή της δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα.

Στην καλύτερή της φάση στο α' ημίχρονο, η Βαλένθια πήρε και το προβάδισμα από στημένη φάση χάρη στην κεφαλιά του Ντιακαμπί που βρέθηκε αμαρκάριστος στην «καρδιά» της άμυνας. Οι βάσεις της νίκης έγιναν στέρεες στο 54ο λεπτό με το φανταστικό πλασέ από τον Ντανζούμα. Η Χετάφε δεν παράτησε το ματς, προσπάθησε να επιστρέψει, αλλά είδε το δοκάρι του Λίσο στο φινάλε του ματς να σταματάει την ορμή της. Το... κερασάκι προσέθεσε στο φινάλε ο Ντούρο στις καθυστερήσεις.

Πρώτη νίκη για Έλτσε

Στο ματς των... νεοφώτιστων, η Έλτσε πήρε την πρώτη της νίκη απέναντι στη Λεβάντε που έφτασε τις τρεις σερί ήττες. Παρότι η τελευταία άγγιξε το γκολ στις καθυστερήσεις του α' μέρους, η Έλτσε προηγήθηκε με το... καλησπέρα στο β' ημίχρονο χάρη στο δυνατό διαγώνιο σουτ του Μιρ. Το «τρίποντο» και το τελικό 2-0 διαμόρφωσε στο 51' ο Μοντόσα, με την Έλτσε να φτάνει τους πέντε βαθμούς στο πρωτάθλημα.