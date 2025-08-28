Την προσεχή Κυριακή (31/8, 22:30) οι πρωταθλητές Ισπανίας φιλοξενούνται από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, της οποίας το γήπεδο μοιάζει περισσότερο με... χωράφι, παρά με έδρα ομάδας της La Liga.

Τα προβλήματα με την κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο των γηπέδων δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά όπως φαίνεται συναντώνται παντού, ακόμη και στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στη La Liga συγκεκριμένα και στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο, την οποία ετοιμάζεται να επισκεφθεί την Κυριακή (31/8, 22:30) η Μπαρτσελόνα, για την 3η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος. Το «Βαγιέκας», όπως ονομάζεται το γήπεδο στο οποίο εδρεύει ο σύλλογος από τη συνοικία της Μαδρίτης, είναι σε αρκετά κακή κατάσταση, όπως φάνηκε από φωτογραφίες και βίντεο που διέρρευσαν στα ισπανικά μέσα.

Μάλιστα, η Ράγιο φιλοξενεί απόψε (28/8, 21:00) τη Νεμαν, για τα Playoff του Conference League, και σίγουρα οι άνθρωποι των «μπλαουγκράνα» θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται να... χειροτερεύσει η κατάσταση.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, το γρασίδι είναι... αραιό σε αρκετά σημεία, κάτι που προφανώς «χαλάει» το παιχνίδι της Μπάρτσα.