Αφότου υπέγραψε συμβόλαιο ανανέωσης με την Μπαρτσελόνα έως το 2029, ο Ινάκι Πένια παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Έλτσε μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Ο Ινάκι Πένια θα συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός στην Έλτσε, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η Μπαρτσελόνα. Ο 26χρονος Ισπανός τερματοφύλακας παραχωρήθηκε μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν στην Έλτσε, που πριν μερικούς μήνες πανηγύρισε την άνοδό της στη La Liga, προκειμένου να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Οι Μπλαουγκράνα πάντως φρόντισαν πρώτα να «δέσουν» τον Πένια στη Βαρκελώνη, καθώς ο γκολκίπερ επέκτεινε το συμβόλαιό του με την ομάδα μέχρι το 2029. Ο Πένια είχε ενταχθεί στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα το 2012 και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα το 2022, ενώ την περασμένη σεζόν ήταν ο βασικός τερματοφύλακας μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν.

Bienvenido a tu nueva casa, 𝐈𝐧̃𝐚𝐤𝐢 👋💚 pic.twitter.com/qAAUdhDwHY — Elche Club de Fútbol (@elchecf) August 27, 2025

Με την αποχώρηση του Πένια, η Μπαρτσελόνα θα μπορέσει να εγγράψει στη λίστα της La Liga και τον Βόιτσεχ Σέζνι που μέχρι στιγμής ήταν στο... περίμενε, καθώς ο σύλλογος είχε δώσει προτεραιότητα στον νεοαποκτηθέντα Τζοάν Γκαρθία.