Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Θεμπάγιος «φρενάρει» τη μεταγραφή του στη Μαρσέιγ και προτιμάει την Μπέτις
Μπορεί όλα να έδειχναν πως ο Ντάνι Θεμπάγιος θα συνέχιζε την καριέρα του μακριά από την Ισπανία και πιο συγκεκριμένα στην Μαρσέιγ, όμως τόσο η Ρεάλ Μαδρίτης όσο και η γαλλική ομάδα υπολόγιζαν χωρίς τον... άμεσα ενδιαφερόμενο.
Κι αυτό γιατί σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, ο Θεμπάγιος απέρριψε την προοπτική της Μαρσέιγ βάζοντας, τουλάχιστον στο προς το παρόν, φρένο στην μετακίνησή του στην Ligue 1 για λογαριασμό της ομάδας του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, επιθυμία του Θεμπάγιος είναι να επιστρέψει στη Ρεάλ Μπέτις, η οποίος θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Βασίλισσα.
🚨 BREAKING: Dani Ceballos has STOPPED his signing with Marseille because he wants REAL BETIS.
There will be meetings to reach an AGREEMENT with the Spanish club. @GonzaloTortosa pic.twitter.com/afjSEt2CFj— Madrid Xtra (@MadridXtra) August 27, 2025
Θυμίζουμε ότι ο 29χρνος Ισπανός αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της Μπέτις, από την οποία αποχώρησε το 2017 για τη Ρεάλ Μαδρίτης, προτού δοθεί δανεικός για δύο σεζόν στην Άρσεναλ.
