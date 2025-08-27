Αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του Ντάνι Θεμπάγιος, ο οποίος φέρεται να έριξε «άκυρο» στην Μαρσέιγ για χάρη της Ρεάλ Μπέτις.

Μπορεί όλα να έδειχναν πως ο Ντάνι Θεμπάγιος θα συνέχιζε την καριέρα του μακριά από την Ισπανία και πιο συγκεκριμένα στην Μαρσέιγ, όμως τόσο η Ρεάλ Μαδρίτης όσο και η γαλλική ομάδα υπολόγιζαν χωρίς τον... άμεσα ενδιαφερόμενο.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, ο Θεμπάγιος απέρριψε την προοπτική της Μαρσέιγ βάζοντας, τουλάχιστον στο προς το παρόν, φρένο στην μετακίνησή του στην Ligue 1 για λογαριασμό της ομάδας του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, επιθυμία του Θεμπάγιος είναι να επιστρέψει στη Ρεάλ Μπέτις, η οποίος θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Βασίλισσα.

🚨 BREAKING: Dani Ceballos has STOPPED his signing with Marseille because he wants REAL BETIS.



There will be meetings to reach an AGREEMENT with the Spanish club. @GonzaloTortosa pic.twitter.com/afjSEt2CFj August 27, 2025

Θυμίζουμε ότι ο 29χρνος Ισπανός αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της Μπέτις, από την οποία αποχώρησε το 2017 για τη Ρεάλ Μαδρίτης, προτού δοθεί δανεικός για δύο σεζόν στην Άρσεναλ.