Ο Ισπανός μέσος δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο και οι Μασσαλοί κάνουν προσπάθεια να τον αποκτήσουν.

Την απόκτηση του Ντάνι Θεμπάγιος «ονειρεύονται» οι ιθύνοντες της Μαρσέιγ, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο το πρωί της Δευτέρας (25/8).

Ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ με ανάρτηση στο X (πρώην Twitter) ανέφερε πως οι Μασσαλοί ενδιαφέρονται έντονα για τον Ισπανό χαφ, ο οποίος δεν υπολογίζεται στα βασικά πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη φετινή... έκδοση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Έτσι, οι πρώτες συζητήσεις των δυο συλλόγων έχουν λάβει χώρα, ωστόσο φαίνεται πως η περίπτωση είναι αρκετά δύσκολη για την γαλλική ομάδα, που όμως θα κάνει την προσπάθειά της στο φινάλε των μεταγραφών, ρίχνοντας στο τραπέζι και την επιλογή του δανεισμού με οψιόν αγοράς του 29χρονου.