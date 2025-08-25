Μαρσέιγ, μεταγραφές: «Ονειρεύεται» να κάνει δικό της τον Ντάνι Θεμπάγιος
Την απόκτηση του Ντάνι Θεμπάγιος «ονειρεύονται» οι ιθύνοντες της Μαρσέιγ, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο το πρωί της Δευτέρας (25/8).
Ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ με ανάρτηση στο X (πρώην Twitter) ανέφερε πως οι Μασσαλοί ενδιαφέρονται έντονα για τον Ισπανό χαφ, ο οποίος δεν υπολογίζεται στα βασικά πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη φετινή... έκδοση της Ρεάλ Μαδρίτης.
Έτσι, οι πρώτες συζητήσεις των δυο συλλόγων έχουν λάβει χώρα, ωστόσο φαίνεται πως η περίπτωση είναι αρκετά δύσκολη για την γαλλική ομάδα, που όμως θα κάνει την προσπάθειά της στο φινάλε των μεταγραφών, ρίχνοντας στο τραπέζι και την επιλογή του δανεισμού με οψιόν αγοράς του 29χρονου.
🚨⚪️🔵 Olympique Marseille are keen on signing Dani Ceballos as dream target for the midfield.
Initial talks took place, not an easy deal with Real Madrid but Olympique Marseille are trying. #OM
Loan with option to buy being discussed. pic.twitter.com/9y8sUBXCv2— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025
