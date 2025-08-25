Δίχως να ανεβάσει στροφές η Ρεάλ Μαδρίτης είχε τον Κιλιάν Μπαπέ ξανά πρωταγωνιστή, με τον Γάλλο να υπογράφει με δυο γκολ το 3-0 επί της Οβιέδο και το 2Χ2 των Μερένγκες στο πρωτάθλημα.

Τέσσερα γκολ στη La Liga, τα τρία με τη δική του υπογραφή. Ο Κιλιάν Μπαπέ έχει πάρει από το χεράκι τη Ρεάλ Μαδρίτης στα πρώτα πατήματά της στη La Liga, αφού μετά την πρεμιέρα επί της Οσασούνα οδήγησε τους Μερένγκες και σε διπλό επί της Οβιέδο. Με δυο δικά του γκολ, αλλά και με τον... αναπληρωματικό Βινίσιους να πετυχαίνει γκολ-ασίστ και να δίνει τη δική του απάντηση προερχόμενος από τον πάγκο, οι Μαδριλένοι πήραν τη νίκη με 3-0 για το 2Χ2 στo πρωτάθλημα.

Αφού ο Κουρτουά γλίτωσε την Ρεάλ από σοκ στα... πέντε δευτερόλεπτα προλαβαίνοντας τον Ίλιτς σε κομπίνα της Οβιέδο, οι παίκτες του Τσάμπι Αλόνσο πήραν τη μπάλα και κυριάρχησαν στο γήπεδο απέναντι στους καλά στημένους γηπεδούχους. Χρειάστηκε ωστόσο στο 3΄η επέμβαση του Εσκαρντέλ στο σουτ του Ροντρίγκο κι ένα σωτήριο διώξιμο προ του Μπαπέ πέντε λεπτά αργότερα προκειμένου να αποφύγουν ένα γρήγορο γκολ των Μερένγκες, που στη συνέχεια είχαν την κατοχή αλλά δυσκολεύονταν να βρουν διαδρόμους προς την αντίπαλη περιοχή.

Στο 34΄ο Μασταντουόνο απείλησε μετά από ώρα με άστοχη προβολή στο δεύτερο δοκάρι, ενώ στιγμές αργότερα Ροντρίγκο και Γκιουλέρ δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα στην κορυφαία φάση του αγώνα. Στο 39΄ωστόσο ο Μπαπέ έλυσε τον γόρδιο δεσμό. Μετά από κάθετη πάσα του Γκιουλέρ, ο Γάλλος γύρισε υπέροχα με τη μπάλα κι εκτέλεσε άψογα στη γωνία για να γράψει το 1-0, παρά τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων για φάουλ του Τσουαμενί στην αρχή της φάσης.

Μπαπέ - Βινίσιους έσβησαν τη... φλόγα

Η εικόνα του αγώνα βέβαια άλλαξε άρδην στο β΄μέρος. Οι φιλοξενούμενοι έριξαν απότομα ρυθμό και παρέδωσαν μεγάλο κομμάτι από την «πίτα» της κατοχής στην Οβιέδο που προοδευτικά άρχισε να παίρνει θάρρος και μέτρα στο γήπεδο. Κι αφού γλίτωσε στο 66΄από αστραπιαία αντεπίθεση των Μερένγκες, όταν ο Εσκαρντέλ βγήκε νικητής στο τετ-α-τετ με τον Βαλβέρδε, λίγο έλειψε να τιμωρήσει τη Ρεάλ. Στο 82΄συγκεκριμένα ο Σιμπό βρήκε χώρο από το ύψος της περιοχής και σημάδεψε το δοκάρι του Κουρτουά, κρούοντας των κώδωνα του κινδύνου για τη Ρεάλ.

Το προειδοποιητικό καμπανάκι βέβαια έδρασε ευεργετικά για τους παίκτες του Τσάμπι Αλόνσο που... ξύπνησαν απότομα και καθάρισαν το ματς στα τελευταία λεπτά. Δευτερόλεπτα μετά το δοκάρι των γηπεδούχων, ο Βινίσιους - που είχε περάσει στο γήπεδο στο 63΄στη θέση του Ροντρίγκο - έκλεψε ψηλά τη μπάλα και σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Μπαπέ που πλάσαρε για το 2-0. Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο ίδιος ο Βραζιλιάνος, ο οποίος με άψογο πλασέ στο 90΄πρόσθεσε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ κι έδωσε τις δικές του απαντήσεις...

Έσπασε το ρόδι η Οσασούνα, πεντάρα για τη Βιγιαρεάλ

Μετά την ήττα της πρεμιέρας στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» η Οσασούνα ανάκαμψε στην Παμπλόνα και υπέταξε τη Βαλένθια με 1-0 για να πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της στη σεζόν. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Μπούντιμιρ στο 9΄, με την αποβολή του Γκαγιά στο 22΄να απλοποιεί ακόμα περισσ΄τερο το έργο των γηπεδούχων που διαφύλαξαν το προβάδισμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Πολύ πιο άνετο αποδείχθηκε από την άλλη το τρίποντο για τη Βιγιαρεάλ που διέλυσε με 5-0 την Τζιρόνα. Η υπόθεση νίκη ξεκαθάρισε από το ημίχρονο, όπου οι γηπεδούχοι είχαν φιλοδωρήσει τους Καταλανούς με τέσσερα γκολ. Ο Μπουσανάν (δις), καθώς και οι Μαρίν - Πεπέ διαμόρφωσαν το σκορ ημιχρόνου, με τον Μπουσανάν να ολοκληρώνει το χατ τρικ στο 64΄για το τελικό 5-0.

Ισόπαλη αντίθετα έληξε η αναμέτρηση ανάμεσα σε Σοσιεδάδ και Εσπανιόλ (2-2). Παρά το προβάδισμα των Καταλανών με 2-0 στο ημίχρονο χάρη στα γκολ των Μιλά (10΄) και Πουάδο (45΄), οι Βάσκοι ισοφάρισαν μέσα σε επτά λεπτά με υπογραφές των Μπαρενετσέα (61΄) και Όσκαρσον (68΄) για το τελικό 2-2.

Οβιέδο (Βέλικο Παούνοβιτς): Εσκανδέλ, Λουένγκο (46΄Χασάν), Κόστας, Κάλβο, Αλασάνε, Σιμπό, Σαϊρά (80΄Μπρέκαλο), Βιδάλ, Ίλιτς (72΄Ετζάρια), Ντεντόνκερ (90΄Σάντι Καθόρλα), Ρονδόν (72΄Βίνας)

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Καρβαχάλ (87΄Αλεξάντερ-'Αρνολντ), Ρούντιγκερ, Χάουσεν, Καρέρας, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ (77΄Γκονζάλο Γκαρθία), Μασταντουόνο (63΄Μπραΐμ Ντίαθ), Ροντρίγκο (63΄Βινίσιους), Μπαπέ (87΄Θεμπάγιος)

