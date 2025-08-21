Κάρμο: Ο Αλμέιδα τον θέλει στη Σεβίλλη
Όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ της AS, ο Ματίας Αλμέιδα έχει στα ραντάρ του τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού, Νταβίντ Κάρμο, μετά το κενό που άφησε η αποχώρηση του Μπάντε για τη Λεβερκούζεν.
Ο Αλμέιδα φαίνεται πως παρακολουθεί στενά τον Κάρμο, έχοντας ήδη δει τις ικανότητές του από την θητεία του στους Πειραιώτες, όταν αυτός τεχνικός της ΑΕΚ.
Να θυμίσουμε πως ο 26χρονος Πορτογάλος στόπερ ήρθε στον Ολυμπιακό ως δανεικός από την Πόρτο κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο της σεζόν 2023/24 και , κατάφερε να καθιερωθεί γρήγορα στην ενδεκάδα, αποτελώντας βασικό «γρανάζι» της άμυνας των «ερυθρόλευκων» και πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Conference League! Ενώ ξανά φόρεσε τα ερυθρόλευκα την προηγούμενη σεζόν ως δανεικός απο την Νότιγχαμ Φόρεστ που ανήκει.
David Carmo podría entrar en la operación de José Ángel Carmona.— Dani Moreno (@DaniMM_9) August 20, 2025
El central angoleño que mide 1,96 y tiene un valor de 10M€, le interesaría al #SevillaFC.
El futbolista coincidió con Almeyda en su etapa en Grecia y es del gusto del argentino.
@diarioas pic.twitter.com/UMsNl3Cj3m
