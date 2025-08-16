Η Σεβίλλη ανακοίνωσε την επιστροφή του Έρικ Λαμέλα στο κλαμπ, αλλά αυτή τη φορά υπό τη μορφή βοηθού για το τεχνικό επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα.

Ο Ματίας Αλμέιδα είχε φροντίσει να επιβεβαίωσε τη συνεργασία του με τον Έρικ Λαμέλα στον πάγκο της Σεβίλλης, αλλά πλέον κατέφτασαν και οι ανακοινώσεις από την πλευρά του ισπανικού κλαμπ.

Μετά από ένα χρόνο απουσίας λόγω της περιπέτειας στη χώρα μας με τη φανέλα της ΑΕΚ, ο Έρικ Λαμέλα επιστρέφει στη Σεβίλλη, αλλά αυτή τη φορά δίχως να κουβαλάει μαζί του το δελτίο του ποδοσφαιριστή.

Αντίθετα ο Αργεντινός ενσωματώθηκε στο τεχνικό επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα, όπου ταξίδεψαν μαζί στο Μπιλμπάο για την πρεμιέρα τους στη La Liga απέναντι στην Αθλέτικ του Ερνέστο Βαλβέρδε.