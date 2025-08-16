Πρεμιέρα με το... δεξί για την Μπαρτσελόνα στη La Liga, με τους Μπλαουγκράνα να επικρατούν της Μαγιόρκα εκτός έδρας (0-3) σε ένα ματς με δύο αποβολές για τους γηπεδούχους και πολλή ένταση.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε με το «δεξί» στη νέα σεζόν, στην... επεισοδιακή, αν μη τι άλλο, πρεμιέρα της στη La Liga! Η ομάδα του Χάνσι Φλικ νίκησε εκτός έδρας τη Μαγιόρκα με 3-0 και πήρε το «τρίποντο». Έχοντας πολλά παράπονα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, Μουνουέρα, οι γηπεδούχοι έπαιζαν από το 39' με εννέα παίκτες, στάθηκαν αξιοπρεπώς στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά οι Μπλαουγκράνα είχαν ήδη... καθαρίσει το ματς από το πρώτο μέρος.

Κόκκινες, νεύρα και προβάδισμα για την Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα ήταν ανώτερη στα πρώτα λεπτά, έκλεισε στα καρέ της τους γηπεδούχους και μόλις 7' άνοιξε το σκορ. Ο Γιαμάλ σέντραρε «γλυκά» στο δεύτερο δοκάρι, ο Ραφίνια έφυγε στην πλάτη του Χάουμε και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ως εκεί όλα... καλά, μέχρι που έγινε η φάση, η οποία έκρινε -εν πολλοίς- τη συνέχεια του αγώνα.

Ο Γιαμάλ επιχείρησε το μακρινό σουτ με τον Ραΐγιο να κόβει την πορεία της μπάλας με το κεφάλι του. Ο αρχηγός της Μαγιόρκα έπεσε στο χορτάρι, αλλά οι παίκτες της Μπαρτσελόνα συνέχισαν κανονικά και στη συνέχεια της φάσης ο Τόρες σκόραρε με σουτ από απόσταση. Όλοι μπερδεύτηκαν, ο Μουνουέρα είχε τη σφυρίχτρα στο στόμα, αλλά δεν έδειξε τη σέντρα -ούτε υπέδειξε να σταματήσει το παιχνίδι από την πτώση του Ραΐγιο. Στιγμές μετά το γκολ κατοχυρώθηκε στον Τόρες για το 0-2, ενώ ακολούθησαν έντονα παράπονα από τον πάγκο της Μαγιόρκα προς τον διαιτητή.

Κάπου εκεί το μυαλό των γηπεδούχων «θόλωσε». Στο 34', ο Μορλάνες αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, ενώ πέντε λεπτά μετά ο Μουρίκι βρήκε άσχημα με το παπούτσι τον τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα στο πρόσωπο, με τον Μουνουέρα να τον αποβάλλει μετά την παρέμβαση του VAR.

Ντεμπούτο Ράσφορντ, υπογραφή από Γιαμάλ

Μετά την... τρικυμία ακολούθησε ένα σχετικά ήσυχο δεύτερο ημίχρονο, με την Μπαρτσελόνα να παίζει με δύο παίκτες παραπάνω κάνοντας ουσιαστικά διαχείριση του σκορ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ομάδα του Χάνσι Φλικ δεν πίεσε για να πετύχει περισσότερα γκολ. Το δοκάρι όμως σταμάτησε τις προσπάθειες των Ραφίνια (59') και Όλμο (69'). Παρ' όλα αυτά, η Μπαρτσελόνα έφτασε τελικά και σε τρίτο τέρμα με τον Λαμίν Γιαμάλ που έψαχνε το γκολ σε όλο το ματς!

Ο 18χρονος με μία φοβερή «οβίδα» από το ύψος της περιοχής προσέθεσε το κερασάκι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων διαμορφώνοντας το τελικό σκορ. Όσον αφορά το νέο απόκτημα των Μπλαουγκράνα, ο Μάρκους Ράσφορντ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο 69' παίρνοντας τη θέση του Τόρες.

Μαγιόρκα (Αρασάτε): Ρομάν, Χάουμε (46' Μασκαρέλ), Βάλιεντ, Ραΐγιο, Μοχίκα (90+2' Λάτο), Μορλάνες, Σάντσες, Ασάνο (46' Ροντρίγκες), Τορέ (46' Ματέο), Ντάρντερ (83' Σάλας), Μουρίκι

Μπαρτσελόνα (Φλικ): Γκαρθία, Γκαρθία, Αραούχο, Κουμπαρσί (68' Γκάβι), Μπαλντέ (68' Ζοφρέ), Ντε Γιονγκ, Πέδρι, Γιαμάλ, Λόπεθ (46' Όλμο), Ραφίνια (77' Κουντέ), Τόρες (69' Ράσφορντ)