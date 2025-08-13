«Σέντρα» για Premier League και La Liga στα γήπεδα της Nova!

H ποδοσφαιρική πανδαισία για τη φετινή σεζόν ξεκινά με…σέντρα στο «γήπεδο» του Novasports με Premier League, LaLiga, Super Cup Γερμανίας, Coppa Italia και φιλικές αναμετρήσεις, Λάτσιο – Ατρόμητος και Άρης – Asteras Aktor, που αποτελούν πρόβα τζενεράλε λίγο πριν την έναρξη της Stoiximan Super League!

Οι φίλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, το Σάββατο 16 Αυγούστου (21:00) θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον σπουδαίο φιλικό αγώνα Λάτσιο – Ατρόμητος που θα διεξαχθεί στο «Stadio Centro d'Italia - Manlio Scopigno» στο Ριέτι. Η ομάδα του Περιστερίου θα ταξιδέψει ως την Κεντρική Ιταλία για να αντιμετωπίσει την ιστορική Λάτσιο, που υπήρξε δύο φορές πρωταθλήτρια και επτά φορές κυπελλούχος Ιταλίας. Την Κυριακή 17 Αυγούστου (19:00) οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και τη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και στον Astera Aktor που θα διεξαχθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στο πλαίσιο προετοιμασίας των ομάδων, λίγο πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.

Την ίδια στιγμή η Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο με τους 380 αγώνες LIVE και με τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, ετοιμάζεται να συναρπάσει και φέτος. Στην πρεμιέρα δεσπόζει το ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ (17/8, 18:30) ενώ η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ ανοίγει την αυλαία του πρωταθλήματος υποδεχόμενη την Μπόρνμουθ στο «Άνφιλντ» (15/8, 22:00). Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Άστον Βίλα – Νιουκάστλ (16/8, 14:30), Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι (16/8, 19:30), Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπτέντφορντ (17/8, 16:00) και Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας (17/8, 16:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η συναρπαστική La Liga υπόσχεται μοναδικό θέαμα με τους 380 LIVE αγώνες κάθε χρόνο με την πρωταθλήτρια Ισπανίας Mπαρτσελόνα να ξεκινάει τις υποχρεώσεις εκτός έδρας απέναντι στη Μαγιόρκα (16/8, 20:30). Η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί την Οσασούνα (19/8, 22:00), ενώ ξεχωρίζουν και οι αναμετρήσεις Μπιλμπάο – Σεβίλλη με τη «μονομαχία» Ερνέστο Βαλβέρδε και Ματίας Αλμέιδα στους πάγκους των δύο ομάδων (20:30, 17/8) και Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (22:30, 17/8). Παράλληλα, σέντρα κάνει και η LaLiga2 και στην πρεμιέρα οι συνδρομητές θα δουν την αναμέτρηση Σπόρτινγκ Χιχόν-Κόρδοβα (18/8, 22:00).

Το Super Cup Γερμανίας Franz Beckenbauer ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου και την Κυπελλούχο, Στουτγκάρδη αποτελεί τον προάγγελο της έναρξης της Bundesliga την επόμενη εβδομάδα. Οι δύο «μονομάχοι» θα διεκδικήσουν το τρόπαιο το Σάββατο 16 Αυγούστου (21:30) στην «MHPArena», έδρα της Στουτγκάρδης.

Το Coppa Italia για τη φετινή σεζόν ξεκινάει στο γήπεδο του Novasports και για τον 1ο γύρο οι συνδρομητές θα απολαύσουν τον αγώνα Μίλαν – Μπάρι (17/8, 22:15) καθώς και τα παιχνίδια Κρεμονέζε – Παλέρμο (16/8, 22:15), Σπέτσια – Σαμπντόρια (18/8, 19:30) και Τορίνο – Μόντενα (18/8, 22:15).

Παράλληλα, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν τις αναμετρήσεις Εξέλσιορ – Φέγενορντ (16/8, 19:45), Γκο Αχέντ Ιγκλς-Άγιαξ (17/8, 13:15) και Τβέντε-Άιντχοφεν (17/8, 15:30) για την 2η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie.

Την ίδια στιγμή οι φίλοι του τένις θα απολαύσουν την τελική φάση του WTA 1000 Cincinnatti Open καθώς και το WTA 500 Abierto GNP Seguros.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Παρασκευή 15 Αυγούστου

18:00 WTA 1000 Cincinnatti Open – Α’ και Β’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

20:00 La Liga – 1η αγωνιστική: Χιρόνα-Βαγιεκάνο Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

22:00 Premier League – 1η αγωνιστική: Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

22:30 La Liga: Βιγιαρεάλ-Οβιέδο Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

23:30 WTA 1000 Cincinnatti Open – Γ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Σάββατο 16 Αυγούστου

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

14:30 Premier League: Άστον Βίλα-Νιουκάστλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

17:00 Premier League: Τότεναμ-Μπέρνλι Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

17:00 Premier League: Μπράιτον-Φούλαμ Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:00 Premier League: Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ Novasports Start σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

19:30 Premier League: Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

19:45 Eredivisie – 2η αγωνιστική: Εξέλσιορ-Φέγενορντ Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

20:30 La Liga: Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα Novasports1 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:00 Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου: Λάτσιο – Ατρόμητος, Novasports3 και στο κανάλι του Novasports στο YouTube.σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:30 Franz Beckenbauer Super Cup: Στουτγκάρδη- Μπάγερν Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:15 Coppa Italia – 1ος Γύρος: Κρεμονέζε-Παλέρμο Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

22:30 La Liga: Αλαβές-Λεβάντε Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

22:30 La Liga: Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεδάδ Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

Κυριακή 17 Αυγούστου

13:15 Eredivisie: Γκο Αχέντ Ιγκλς-Άγιαξ Novasports Prime σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

15:30 Eredivisie: Τβέντε-Άιντχοφεν Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

16:00 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπρέντφορντ Novasports Start σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

16:00 Premier League: Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

18:00 La Liga: Θέλτα Βίγκο-Χετάφε Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

18:30 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

19:00 Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου Άρης – Asteras Aktor, Νovasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου

20:00 WTA 1000 Cincinnatti Open – Α’ και Β’ Hμιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:30 La Liga: Μπιλμπάο-Σεβίλλη Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

22:15 Coppa Italia: Μίλαν-Μπάρι Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:30 La Liga: Εσπανιόλ-Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Δευτέρα 18 Αυγούστου

19:30 Coppa Italia: Σπέτσια-Σαμπντόρια Novasports2

20:00 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

20:00 La Liga 2 – 1η αγωνιστική: Σπόρτινγκ Χιχόν-Κόρδοβα Novasports Start

22:00 Premier League: Λιντς-Έβερτον Novasports Prime

22:00 La Liga: Έλτσε-Μπέτις Novasports1

22:15 Coppa Italia: Τορίνο-Μόντενα Novasports2