Η Ρεάλ Μαδρίτης τοποθετήθηκε δημόσια για την διεξαγωγή της αναμέτρησης Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι και έστειλε αίτημα σε FIFA και UEFA για να μην εγκρίνουν την εν λόγω πρόταση!

Την αντίδραση της Ρεάλ Μαδρίτης πυροδότησε η έγκριση από πλευράς Ισπανικής Ομοσπονδίας να διεξαχθεί η αναμέτρηση Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Η έγκριση να γίνει το συγκεκριμένο ματς της La Liga εκτός Ισπανίας ήταν διακαής πόθος του προέδρου της λίγκας, Χαβιέ Τέμπας, ωστόσο κάθε άλλο παρά σύμφωνη βρίσκει τη Ρεάλ σε αυτό. Η Βασίλισσα, μέσω επίσημης ανακοίνωσής της εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της με την απόφαση τονίζοντας -μεταξύ άλλων- ότι κάτι τέτοιο «αλλοιώνει την αγωνιστική ισορροπία» των ομάδων.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να εκφράσει στα μέλη της, στους φιλάθλους της και στο ποδοσφαιρικό κοινό γενικότερα την κατηγορηματική της αντίθεση στην πρόταση διεξαγωγής του αγώνα της 17ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Εθνικής Πρώτης Κατηγορίας μεταξύ της Βιγιαρεάλ και της Μπαρτσελόνα εκτός ισπανικού εδάφους.

Το μέτρο, το οποίο εφαρμόστηκε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή διαβούλευση με τα σωματεία που συμμετέχουν στη διοργάνωση, παραβιάζει τη βασική αρχή της εδαφικής αμοιβαιότητας που διέπει τις διοργανώσεις διπλών αγώνων (ένας εντός και ένας εκτός έδρας), αλλοιώνει την αγωνιστική ισορροπία και προσφέρει αθέμιτο πλεονέκτημα στους συλλόγους που το εισηγούνται.

Η ακεραιότητα της διοργάνωσης απαιτεί όλοι οι αγώνες να διεξάγονται υπό τις ίδιες συνθήκες για όλες τις ομάδες. Η μονομερής τροποποίηση αυτού του πλαισίου παραβιάζει την ισότητα των διεκδικητών, θέτει υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα των αποτελεσμάτων και δημιουργεί ένα απαράδεκτο προηγούμενο, ανοίγοντας την πόρτα σε εξαιρέσεις που βασίζονται σε κριτήρια ξένα προς τον αθλητισμό. Αν εφαρμοστεί αυτή η πρόταση, οι συνέπειες θα είναι τόσο σοβαρές που θα αποτελέσουν σημείο καμπής για τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να διαθέτει τη ρητή και ομόφωνη συμφωνία όλων των ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση, καθώς και να συμμορφώνεται πλήρως με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς που διέπουν την οργάνωση επίσημων αγώνων.

Σε υπεράσπιση αυτής της αρχής, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ήδη προβεί στις εξής τρεις ενέργειες:

Υπέβαλε αίτημα στη FIFA, ως εγγυήτρια των διεθνών κανόνων του ποδοσφαίρου, να μην εγκρίνει τη διεξαγωγή του αγώνα χωρίς την προηγούμενη συναίνεση όλων των ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση. Απέστειλε αίτημα στην UEFA, ως εγγυήτρια της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και της κανονιστικής συνέπειας με τη FIFA, να καλέσει την RFEF να απορρίψει ή να αποσύρει την πρόταση, επαναβεβαιώνοντας τα κριτήρια που είχαν τεθεί το 2018 και απαγορεύουν τη διεξαγωγή επίσημων εγχώριων αγώνων εκτός εθνικής επικράτειας, εκτός αν συντρέχουν απολύτως δικαιολογημένες και εξαιρετικές περιστάσεις, που στην προκειμένη περίπτωση δεν υφίστανται. Ζήτησε από το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού να μην χορηγήσει τη σχετική διοικητική άδεια χωρίς την απαραίτητη ομόφωνη συναίνεση.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στον σεβασμό των εθνικών και διεθνών κανονισμών που διασφαλίζουν τη δικαιοσύνη και την εύρυθμη λειτουργία των επίσημων διοργανώσεων και θα υπερασπιστεί την τήρησή τους ενώπιον όλων των αρμόδιων φορέων».